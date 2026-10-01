我是廣告 請繼續往下閱讀

▲譚松韻（右）歌聲令人驚艷。（圖／翻攝自YouTube @中國浙江衛視官方頻道）

中國女星譚松韻憑藉《錦心似玉》、《以家人之名》以及熱播古裝大劇《蘭香如故》等代表作，穩坐實力派演技花旦寶座。然而不只演技過人，她的歌唱實力同樣令人驚艷！日前她在音樂節目中深情獻唱經典神曲〈小半〉，展現出驚人的中低音與極具渲染力的聲線，片段一出迅速引爆網路熱議，吸引超過200萬次觀看，網友紛紛留言，「沒想到她這麼會唱！」譚松韻近來以《蘭香如故》走紅，年初她才登上《天賜的聲音》，和王錚亮合作〈小半〉，身穿黑色禮服小露香肩，一頭長髮配上濃厚眼妝，難得看到譚松韻展現成熟女人味，更令人驚豔的是，歌曲前奏響起，她一開口便以醇厚且帶點酥麻感的中低音震撼全場，不僅音準極佳，情緒轉折更是細膩入微，將〈小半〉歌詞中的糾結與深情演繹得淋漓盡致。這段高水準的演出影音迅速在各大社群平台瘋傳，短時間內累積突破230萬次觀看，大批劇迷與網友被她的歌聲徹底圈粉，紛紛洗版留言狂讚：「本來以為只是演員，沒想到歌聲這麼酥麻」、「這中低音太迷人了，耳朵直接懷孕」、「完全是被演技耽誤的歌手」、「聽完全身起雞皮疙瘩！」。事實上，譚松韻過去就曾多次為自己主演的影視劇獻唱插曲，聲音辨識度極高。這次在音樂節目中挑戰高難度曲目再次驚豔四座，不僅展現了「跨界解鎖」的多才多藝，更讓外界見識到她除了精湛演技之外，極具感染力的歌唱魅力。