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▲《情人假日酒店》成為劉丹的遺作，此片讓她獲得大眾電影百花獎最佳女主角提名。（圖／翻攝自M視頻）

中國女星劉丹在經典瓊瑤劇《還珠格格II》中，飾演充滿異域風情、能引蝶共舞的「香妃（含香）」，她靠著溫柔可人的外貌紅遍亞洲，演藝事業攀至高峰，但她卻在走紅後不久，於2000年1月30日不幸車禍去世。當時劉丹並未繫安全帶，車禍當下直接被噴飛出車外，頭部受到重創，送醫不治，得年僅27歲，令無數影迷不捨。劉丹1975年出生於黑龍江省哈爾濱市，自幼學習舞蹈，讓她氣質出眾、身段柔美。1993年她參演電視劇《火把寨》正式進入演藝圈，隨後考入中央戲劇學院表演系，繼續磨練演技。在1990年代中後期，劉丹陸續參演了《宰相劉羅鍋》、《新龍門客棧》等多部膾炙人口的劇集，展現極高的表演天賦。1998年，《還珠格格II》開拍前夕，劇組到處尋找適合出演「香妃」的人選，劉丹憑藉獨特的古典氣質與深厚的舞蹈實力成功脫穎而出，拿到這個改變她命運的角色。1999年《還珠格格II》播出後，香妃翩然起舞、吸引群蝶圍繞的經典畫面風靡亞洲。劉丹將「含香」柔弱中帶有堅韌、渴望自由的性格詮釋得淋漓盡致，人氣一度直逼幾位主要女主角。在憑藉香妃一角一炮而紅後，劉丹還主演了電影《情人假日酒店》，飾演女主角「姬玲」，更憑藉該片獲得第23屆大眾電影百花獎最佳女主角提名。當時的影壇普遍認為，年僅27歲的劉丹演藝事業正處於爆發期，前途不可限量，怎料就在2000年1月30日的凌晨，劉丹車禍去世。事發當晚，劉丹與《還珠格格》另一名演員陸詩雨（飾演柳青）以及一名攝影師同乘一台車，要趕往深圳參加商演。當時由攝影師開車，陸詩雨坐副駕，劉丹自己坐在後座，她因連續多日奔波演出、疲憊不堪，上車後沒繫安全帶就沉沉睡去。結果當車子開到廣深高速公路深圳往機場方向的虎背山隧道口附近時，前方道路突現障礙物，司機在慌亂中急打方向盤避讓，導致車輛失控猛烈撞擊路邊護欄。坐在前面的陸詩雨因繫有安全帶並受到安全氣囊保護，僅受輕傷，但後座的劉丹就沒這麼幸運，睡夢中的她直接被噴飛出車外，甩到10多米遠的位置，頭部受到重創。劉丹當下被火速送醫，但還是因傷重不治身亡，此事讓眾人震驚不捨，即便現在過去26年了，大家仍為劉丹的離去感到惋惜。這個悲劇事故也成為宣導乘車必須繫好安全帶的重要警示案例。