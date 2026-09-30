派翠克（本名柳柏丞）近日被網友起底曾經拿下紅牛世界紙飛機大賽（Red Bull Paper Wings）台灣區決賽的「花式飛行」冠軍，更代表台灣前往奧地利參加全球總決賽，誇他是另類的台灣之光。其實派翠克在4年前就於節目上分享過這項成就，還現場表演射紙飛機，但卻以失敗收場，惹得本來就半信半疑的小S不高興，當場拿熱水潑派翠克，讓全場笑翻。
派翠克自稱紙飛機大賽冠軍 小S半信半疑
2022年底，《小姐不熙娣》邀請拿過冷門冠軍的素人上節目，主持人派翠克也分享「我的冠軍是真的冠軍，我是Red Bull紙飛機大賽冠軍，是真的摺紙飛機大賽的冠軍」，一旁小S以狐疑的口氣問：「是真的有這個比賽？你說摺紙飛機是不是？」
派翠克現場表演射紙飛機出糗 把小S惹火
派翠克解釋，該比賽分「飛遠賽」、「飛久賽」、「花式項目」3個組別，自己是花式項目的冠軍，也就是參賽者的紙飛機必須做出一些招式或是跟參賽者有所互動，小S一聽便拿手卡要給派翠克現場摺，他還真的從口袋拿出一架摺好的紙飛機。
沒想到，派翠克聲稱紙飛機射出去會轉一圈回到自己手上，現場表演卻不是這麼回事，讓小S作勢惱怒，轉開手上的保溫瓶蓋子，往派翠克的方向潑出熱水，還要他拿出當年參加比賽的影片佐證，「沒有影片我們就把他視為說謊喔！有影片就相信！沒影片就是說謊」，做足綜藝效果。
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2022年底，《小姐不熙娣》邀請拿過冷門冠軍的素人上節目，主持人派翠克也分享「我的冠軍是真的冠軍，我是Red Bull紙飛機大賽冠軍，是真的摺紙飛機大賽的冠軍」，一旁小S以狐疑的口氣問：「是真的有這個比賽？你說摺紙飛機是不是？」
派翠克解釋，該比賽分「飛遠賽」、「飛久賽」、「花式項目」3個組別，自己是花式項目的冠軍，也就是參賽者的紙飛機必須做出一些招式或是跟參賽者有所互動，小S一聽便拿手卡要給派翠克現場摺，他還真的從口袋拿出一架摺好的紙飛機。
沒想到，派翠克聲稱紙飛機射出去會轉一圈回到自己手上，現場表演卻不是這麼回事，讓小S作勢惱怒，轉開手上的保溫瓶蓋子，往派翠克的方向潑出熱水，還要他拿出當年參加比賽的影片佐證，「沒有影片我們就把他視為說謊喔！有影片就相信！沒影片就是說謊」，做足綜藝效果。