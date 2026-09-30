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台北市近來接連爆發營養午餐食安爭議，先是成淵高中日前有87人食物中毒，接續有議員踢爆金華國中3名學生疑食材不新鮮身體不適，而台北市長蔣萬安未前往成淵高中視察，卻選擇昨日赴金華試菜。對此民進黨新聞部副主任黃子一感嘆稱，真的不得不這樣想，是不是因為金華國中都是台北權貴的小孩，所以可以特別受到重視，​「原來在台北，只有讀『精華』學校，才能受到市長的重視嗎？」黃子一表示，成淵高中日前有87人食物中毒、腹瀉，蔣萬安不僅沒有道歉、沒有去視察，甚至在後續的處理上始終慢了很多拍。但是蔣萬安卻在昨天去金華國中視察，更表示「因為金華國中學生受很大傷害，所以要去金華國中給他們打氣」。黃子一說明，介紹一下金華國中給不住台北的朋友們知道，先講一下金華國中畢業的校友有誰，包括國民黨台北市副市長林奕華、國民黨台東縣前縣長鄺麗貞、黑人陳建州、藝人寇乃馨與錢薇娟等。黃子一表示，金華國中長年為台北總量管制之額滿國中，入學需進行嚴格的設籍時間比序與審查。位於大安森林公園旁邊，鄰近永康街、新生南路、信義路，是非常非常精華地段的國中。跟之前沸沸揚揚的師大附中一樣，其入學審查非常嚴格，優先條件是，需二親等內具有房屋所有權狀（需配合規定之最後設籍日），或符合連續租賃6年以上公證證明、或是父母雙方與學生共同設籍，且最後設籍日門檻極高。黃子一說，簡單來說，能讀金華國中的學生，要嘛家裡住在大安森林公園附近，要嘛你有其他高深莫測的關係，才能就讀。回到這次的話題，成淵高中有87位學生因為吃了營養午餐食物中毒，蔣萬安沒有去視察、沒有去關心學生、沒有道歉。反觀金華國中因為被民進黨議員踢爆有疑似食物中毒案件，蔣萬安用市府資源，連發了多篇新聞稿批評揭弊的議員、親自到金華國中「試菜」，關心的無微不至，甚至關心到食物會不會太鹹太淡，其實看在一般「庶民」眼裡，真的很心寒，「原來在台北，只有讀『精華』學校，才能受到市長的重視嗎？」