爽吃10月炸雞優惠！肯德基表示，推薦紙包雞套餐「買一送一」，應援澎派桶「8炸雞+6蛋撻」399元，優惠代碼一覽；頂呱呱表示，299元「一斤雞」回歸！復刻「經典肉塊」獨家切法；繼光香香雞表示，南洋風味季新品開吃沙嗲無骨腿丁、九層塔花枝丸及印尼蝦餅，《NOWNEWS今日新聞》整理最新速食優惠一次掌握。
肯德基：買一送一！「8炸雞+6蛋撻」399元 優惠代碼一覽
◾️下殺46折！50498應援澎派桶「咔啦脆雞 x 8＋原味蛋撻 x 6」特價399元。
◾️買一送一！50550紙包雞套餐「義式香草紙包雞＋雞汁風味飯」買一送一。
提醒大家，外送、車道取餐都適用；數量有限，售完為止。
頂呱呱：299元「一斤雞」回歸！點心盒99元加購優惠
頂呱呱表示，10月1日至10月11日「一斤雞」復刻回歸，一斤600g「經典肉塊」特價299元開吃，重現「經典肉塊」獨家切法，一份可隨機吃到雞胸、雞腿、雞翅等不同部位；還可搭配「神級點心盒」特價99元加購優惠（原價154元），內含雞脖子1份＋地瓜薯條1份。
提醒大家，全台門市（桃園機場／松山機場門市除外），勇敢點（線上點餐）、外送平台同步販售；部位隨機，無法指定；每份經典肉塊限加購乙組。
繼光香香雞：南洋風味季3大新品開吃！
繼光香香雞表示，南洋風味季開吃三大新品，拌入辛香料的「沙嗲無骨腿丁」鹹辣帶甜，「九層塔花枝丸」還淋上獨家配方泰式酸甜醬，蓬鬆香脆的「印尼蝦餅」好涮嘴。還可搭配聯名百年老店華剛茶業，獨家開喝的「華韻食光-果韻烏龍冷泡茶」。
繼光香香雞10月速食優惠：
◾️沙嗲香脆組「沙嗲無骨腿丁＋印尼蝦餅」特價179元（原價190元）
◾️沙嗲鮮香組「沙嗲無骨腿丁＋九層塔花枝丸」特價199元（原價223元）
◾️10月1日至10月31日限時加購優惠，凡購買菜單上「經典炸物區」任一商品，可享「華韻食光-果韻烏龍冷泡茶」69元加購優惠（原價75元）。
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繼光香香雞表示，南洋風味季開吃三大新品，拌入辛香料的「沙嗲無骨腿丁」鹹辣帶甜，「九層塔花枝丸」還淋上獨家配方泰式酸甜醬，蓬鬆香脆的「印尼蝦餅」好涮嘴。還可搭配聯名百年老店華剛茶業，獨家開喝的「華韻食光-果韻烏龍冷泡茶」。
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