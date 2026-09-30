爽吃10月炸雞優惠！肯德基表示，推薦紙包雞套餐「買一送一」，應援澎派桶「8炸雞+6蛋撻」399元，優惠代碼一覽；頂呱呱表示，299元「一斤雞」回歸！復刻「經典肉塊」獨家切法；繼光香香雞表示，南洋風味季新品開吃沙嗲無骨腿丁、九層塔花枝丸及印尼蝦餅，《NOWNEWS今日新聞》整理最新速食優惠一次掌握。

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肯德基：買一送一！「8炸雞+6蛋撻」399元　優惠代碼一覽

◾️下殺46折！50498應援澎派桶「咔啦脆雞 x 8＋原味蛋撻 x 6」特價399元。

◾️買一送一！50550紙包雞套餐「義式香草紙包雞＋雞汁風味飯」買一送一。

提醒大家，外送、車道取餐都適用；數量有限，售完為止。

頂呱呱：299元「一斤雞」回歸！點心盒99元加購優惠

頂呱呱表示，10月1日至10月11日「一斤雞」復刻回歸，一斤600g「經典肉塊」特價299元開吃，重現「經典肉塊」獨家切法，一份可隨機吃到雞胸、雞腿、雞翅等不同部位；還可搭配「神級點心盒」特價99元加購優惠（原價154元），內含雞脖子1份＋地瓜薯條1份。

提醒大家，全台門市（桃園機場／松山機場門市除外），勇敢點（線上點餐）、外送平台同步販售；部位隨機，無法指定；每份經典肉塊限加購乙組。

▲頂呱呱「一斤雞」299元，搭配點心盒99元加購優惠。（圖／頂呱呱tkkinc.com.tw）
▲頂呱呱「一斤雞」299元，搭配點心盒99元加購優惠。（圖／頂呱呱tkkinc.com.tw）
繼光香香雞：南洋風味季3大新品開吃！

繼光香香雞表示，南洋風味季開吃三大新品，拌入辛香料的「沙嗲無骨腿丁」鹹辣帶甜，「九層塔花枝丸」還淋上獨家配方泰式酸甜醬，蓬鬆香脆的「印尼蝦餅」好涮嘴。還可搭配聯名百年老店華剛茶業，獨家開喝的「華韻食光-果韻烏龍冷泡茶」。

繼光香香雞10月速食優惠：

◾️沙嗲香脆組「沙嗲無骨腿丁＋印尼蝦餅」特價179元（原價190元）

◾️沙嗲鮮香組「沙嗲無骨腿丁＋九層塔花枝丸」特價199元（原價223元）

◾️10月1日至10月31日限時加購優惠，凡購買菜單上「經典炸物區」任一商品，可享「華韻食光-果韻烏龍冷泡茶」69元加購優惠（原價75元）。

▲繼光香香雞南洋風味季3大新品，「沙嗲無骨腿丁」155元、「九層塔花枝丸」68元、「印尼蝦餅」35元。（圖／繼光香香雞jgssg.com.tw）
▲繼光香香雞南洋風味季3大新品，「沙嗲無骨腿丁」155元、「九層塔花枝丸」68元、「印尼蝦餅」35元。（圖／繼光香香雞jgssg.com.tw）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...