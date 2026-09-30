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拍下惡意逼車與車牌卻「檢舉無門」？台中一名民眾在台74線快速道路遭逼車，因行車紀錄器未顯示時間日期導致舉發失敗。市議員陳雅惠今(30)日市政總質詢指出，惡意逼車極易釀成嚴重傷亡，現行檢舉制度過於僵化，警方應主動調閱道路監視器查證，不能讓危險駕駛因程序瑕疵逃過法網。陳雅惠表示，日前接獲民眾陳情，在台74線遭遇惡意逼車，雖然行車紀錄器拍下全程且車牌清楚可辨，並保留了 Google 相簿顯示的拍攝日期、時間及定位，民眾也願意提供原始影片配合查證，最終仍因影像缺乏日期時間要件未獲舉發。陳雅惠指出，惡意逼車一旦釀成事故可能造成嚴重傷亡，警方能否依民眾提供的時間、地點，進一步調閱道路監視器或其他客觀資料查證，不應讓案件停在「不能舉發」。她強調，警方站在執法第一線，最了解實務上的困難，應主動彙整問題向中央反映，完善危險駕駛檢舉及告發機制，才能真正發揮嚇阻效果。台中市警察局長吳敬田回應表示，依現行交通違規檢舉規定，檢舉仍須符合具名、期限及時間、地點等法定要件；若民眾另以「陳情或投訴」方式提供具體時段及地點，警方可進一步調閱監視器等資料查證，符合違規事證即可依法告發。