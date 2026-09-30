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MG ZS四大領域成績出爐 兒童保護89%最亮眼

▲在第二版TNCAP評等制度下，即使MG ZS在兒童保護項目取得5星標準，安全輔助表現不足，最終仍僅獲得0星評價。（圖／TNCAP官網）

ZS撞擊試驗結果出爐！側方撞擊遭扣分

▲側方撞擊試驗中，MG ZS在重要身體部位大致具有「優良」或「良好」保護效果，不過撞擊過程中側方保護氣囊未能正確展開，影響前排乘客胸部、腹部及骨盆的保護性。（圖／TNCAP）

兒童保護89%達5星！成ZS車輛亮點

行人保護45％！A柱、擋風玻璃底部保護較差

ZS安全輔助僅拿25%！多項系統未取得分數

▲MG ZS整體評價被安全輔助項目拉低。（圖／TNCAP）

TNCAP第二版制度更嚴！四大領域最低星等決定最終成績

▲2026年第三季TNCAP車輛MG ZS撞擊測試結果今（30）日公布。（圖／TNCAP官網）

XC40延至第四季測試！其餘四款車照常進行

2026年第三季TNCAP測試結果於今（30）日公布，交通部與車輛安全審驗中心（VSCC）揭曉MG ZS測試成績。MG ZS在兒童保護項目表現亮眼，得分率達89%，換算達到5星標準，但安全輔助僅25%，在2026年開始實施的第二版TNCAP評等制度下，最終整體星等取四大領域中的最低星等，因此MG ZS最終僅獲0星評價。四大領域中，兒童保護是MG ZS表現最亮眼的項目，總得分43.652分，滿分49分，得分率達89%。成人保護總得分21.322分，滿分38分，得分率56%；弱勢道路使用者保護則取得21.871分，滿分48分，得分率45%，換算為3星。MG ZS執行TNCAP四項撞擊試驗後，前方偏置撞擊試驗中，駕駛及前座乘客各身體部位均具有「優良」或「良好」保護效果，該項取得6.685分。前方全寬撞擊試驗中，駕駛各身體部位具有「優良」保護效果；後座乘客因頭部向前偏移較大而遭扣分，頭部與胸部保護性能評為「尚可」，其他身體部位則具有「優良」或「良好」保護效果。該項取得7.008分，另外後排座椅椅墊左側於撞擊過程中發生脫開情形。側方撞擊試驗中，重要身體部位大致具有「優良」或「良好」保護效果，不過撞擊過程中側方保護氣囊未能正確展開，影響前排乘客胸部、腹部及骨盆的保護性，因此側方撞擊及側方立柱撞擊項目均遭扣分。其中更嚴苛的側方立柱撞擊試驗，因側方保護氣囊未能正確展開，造成前排乘客胸部、腹部及骨盆保護性受到影響，駕駛胸部受到嚴重傷害並超過規定限制值，因此該人偶不予給分，該項成績為0分。此外，車輛業者未提交該車型救援表單。車輛進行前方全寬撞擊試驗後，因電瓶負極樁頭脫開，導致車門無法自動解鎖，經手動解鎖後仍可徒手開啟；其餘三項撞擊試驗後，車門均可自動解鎖並徒手開啟，安全帶也都能正常解開。座椅鞭甩試驗方面，前座及後座對乘員頸部的保護性能均評為「尚可」，該項取得1.129分。兒童保護是MG ZS此次測試中的亮點。在6歲與10歲兒童的碰撞測試中，前方偏置撞擊後，重要身體部位均具有「優良」或「良好」保護效果；側方撞擊後，重要身體部位均具有「優良」保護效果，並取得滿分。此外，車主手冊清楚記載後座適用的兒童保護裝置資訊，經測試後可正確安裝通用型、ISOFIX及i-Size等不同類型兒童保護裝置，車輛業者也針對不同年齡層兒童推薦適合的兒童保護裝置。MG ZS第二排左右兩側均可安裝i-Size兒童保護裝置，並設有i-Size標識，也能容納較大型的後向式兒童保護裝置。在弱勢道路使用者保護方面，MG ZS總得分21.871分，滿分48分，得分率45%，換算為3星。頭部衝擊試驗中，當行人頭部撞擊車輛A柱、擋風玻璃底部及頭燈周圍區域時，保護性能評為「差」或「不良」；其餘引擎蓋位置大部分具有「優良」或「良好」保護效果。骨盆衝擊試驗中，車輛前方結構對行人大腿骨及骨盆造成較大衝擊力量，因此相關保護性能評為「差」或「不良」。腿部衝擊試驗則表現較佳，車輛前方保險桿對行人腿部具有「優良」保護效果，並取得滿分。最後則是拖垮MG ZS評價的安全輔助，該車輛總得分3.835分，滿分15分，得分率僅25%。細項來看，「乘員狀態監測系統」0分、「車速輔助系統」0分、「車道輔助系統」0.25分；緊急煞車輔助系統中的快速道路項目取得1.585分，盲點輔助系統則取得2分。另外，MG ZS標配的緊急煞車輔助系統，在市區道路功能試驗中，因試驗速度20km/h以下發生碰撞傷害，加上前排座椅鞭甩保護性能未達「優良」，因此緊急煞車輔助系統的市區道路功能項目不予給分。MG ZS此次測試結果顯示，兒童保護89%已達5星標準，成人保護56%、弱勢道路使用者保護45%，但安全輔助僅25%，成為最終星等的關鍵。依照TNCAP自2026年開始實施的第二版評等制度，車輛四大領域必須均衡達到相應門檻，最終星級以四大領域中的最低星等作為整體成績。因此，即使MG ZS在兒童保護項目取得5星標準，安全輔助表現不足，最終仍僅獲得0星評價。至於原訂第三季接受測試的Volvo XC40，將順延至今年第四季實施，並預計於第四季公布測試結果；而原本就預定在第四季公布的Volkswagen Golf、Lexus UX、鴻華先進電動車及Mazda CX-5，則維持原規劃進行測試。