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複合弓男團無緣金牌戰 整理心情擊敗韓國奪銅

複合弓再度奪牌 中華隊第24銅進帳

2026年名古屋亞運射箭複合弓項目今（30）日進入獎牌賽階段，男團在銅牌戰交手韓國隊，最終234：233險勝，順利為射箭隊收下本屆第一面獎牌。女團方面則不敵中國隊，最終無緣獎牌。由陳界綸、張正韋、顏子翔組成的複合弓男團，資格賽以2111分（總分2400分）排名第4晉級決賽，面對強大的中國射箭隊，本場中華隊24箭射出16支十分箭，中國則是20支，且沒有任何一支箭低於9分，最終吞敗收場無緣金牌戰。銅牌戰對手則是韓國隊，兩隊廝殺到最後一刻，中華隊才靠韓國隊射出全場唯一一發8分箭，最終234：233鎖定銅牌，這也是中華隊射箭代表隊本屆首面獎牌。複合弓項目自從2014年仁川亞運第一次舉辦，女團每屆都有站上頒獎台，男子方面團體或個人賽過去曾奪下1銀1銅，本次一舉奪下銅牌，反而女團兵敗給中國無緣獎牌。