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台北市長蔣萬安免費營養午餐政策9月1日上路，沒想到卻陸續發生師生腹瀉事件，先是成淵高中87名師生食物中毒，隨後金華國中9月4日有師生食用「小卷」後嘔吐、腸胃不適，如今民進黨市議員洪健益表示，接獲家長陳情，松山區某國小24日營養午餐吃完小卷後，有近10名師生嘔吐、腸胃不適，調查後發現，兩校「小卷」供應商竟然是同一家。《NOWNEWS今日新聞》多次致電給教育局，但截稿前並沒有回應。洪健益表示，松山區某國小 9/24營養午餐吃完小卷後，近10名學生陸續出現嘔吐、腸胃不適，不禁讓人聯想到日前金華國中的小卷食安爭議。第一時間追查，僅能透過「校園食材登錄平臺」初步比對發現：這間學校與金華國中的小卷，供應商竟是同一家。洪健益說，是不是同一批小卷？完整食材來源、批號及供應流向為何？還有哪些學校使用同一供應商的小卷？甚至詢問教育局目前「初步掌握到哪裡」，卻回覆要「調資料」。只好請市民朋友給蔣萬安一點時間，等市長即刻、及時瞭解後，再跟大家報告。洪健益說，如果連初步掌握的進度都不能即時說明，民意代表到底要如何第一時間協助家長釐清疑慮