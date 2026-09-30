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未成年身心科看診免家長陪同？ 衛福部：仍有待研議

有民眾提案，對於未成年人就診身心科時，許多醫療院所會要求由家長陪同或法定代理人同意，但可能因部分青少年心理困擾來自家庭衝突或家庭因素，建議可賦予精神科醫師依個案情況判斷是否需要家長參與治療，而非一律要求家長陪同等。衛福部回應，若涉及身心科看診、診斷及用藥，因牽涉《醫療法》、《醫師法》，是否能免除家長同意與陪同，目前仍待部內研議。對於未成年人就診身心科，許多醫療院所要求家長或法定代理人陪同、同意，而有民眾提案，青少年就診可能是與家庭因素有關，建議賦予精神科醫師依個案情況判斷是否需要家長參與治療，並非一律要求家長陪同。衛福部心理健康司專門委員洪嘉璣表示，心理諮商已函釋，應落實知情同意並考量兒少最佳利益後，由心理師權衡是否要取得法定代理人同意。心理師法尚無明文規定要法定代理人陪同，但有關若涉及身心科看診、診斷及用藥，因牽涉《醫療法》、《醫師法》，是否能免除家長同意與陪同，目前仍待衛福部內研議。衛福部長石崇良今（30）日回應，對於未成年人就醫會希望家長陪同，除了是治療過程需要有完整資訊的提供，還有後續醫療處置、醫病共同決策也需要相關配合事項。但隨著近年青少年心理健康議題的重視，有些不見得希望讓家長知道，或是受到家長因素而畏於就醫。石崇良指出，心理諮商部分已先進行函釋，不一定強制需要家長陪同，但若確實需要轉介至精神科介入、用藥等，在當事人最大利益考量下，衡量家庭支持轉至社福單位，讓社會資源進來。