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重回講台談節能減碳 喊話國家就叫中華民國

看好蔣萬安高票連任 喊話催出新北選民熱情

國民黨前主席朱立倫今（30）日受邀至逢甲大學開講，針對近期選情發表看法。他坦言，台灣今年的選情「相對很冷」，雖然表面上藍綠陣營熱鬧非凡、創造不少新名詞，但「大部分選民其實蠻冷感的」。對於外界熱議的「洋流」說法，朱立倫直言「說真話，我們生活當中是沒有感受到啦！但綠營不斷強調，那就當作有這麼回事，我們認真面對。」朱立倫也相當認同立法院長韓國瑜的提醒，強調民進黨執政以來，常動用司法與媒體資源，以「顯微鏡、放大鏡」檢視在野黨，無限放大任何細節。因此國民黨這次選舉完全沒有犯錯空間，「無中生有都有了，若有一絲一毫的縫隙，就會被創造出無限大的負面影響，一定要非常認真謹慎面對。」談及近況，朱立倫表示自己最喜歡的工作依然是當老師，能與大家教學相長、分享知識。他今日特別到台中與中部企業交流「節能減碳」議題，展現對產業發展的關切。提及台美關係與國際情勢，朱立倫強調，中華民國與美國從二戰以前至今，一直都是非常密切的盟友，這項事實從未改變。他也特別呼籲：「不管朝野由哪一黨執政，永遠不要忘記，我們的國家叫做中華民國，這是大家必須共同維護的。」談到九合一選舉的觀察，朱立倫特別看好台北市長蔣萬安，指出蔣萬安獲得許多年輕人的認同，自己身邊也有許多好朋友在全力協助。他希望能匯集各方力量，讓真正能做事、極為認真努力的蔣萬安高票連任。針對新北市的選情，朱立倫分析，勝選的關鍵在於「選民是否願意出來投票」。他認為最後一個月最重要的任務就是激發選民熱情，「只要投票率能夠回到正常水準，我相信李四川一定能夠獲得大家的支持，團結贏得勝選。」