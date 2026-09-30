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傅崐萁大抱怨秒被打臉！沈伯洋開嗆：現在先救災可以嗎

去年9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滾滾洪水瞬間衝斷橋樑並灌入光復鄉，造成19人死亡、5人失聯。 當時行政院長卓榮泰率部會首長赴花蓮勘災，國民黨立委傅崐萁在現場時，卻突然開始抱怨了起來，不斷要求釐清責任歸屬，這讓一旁的民進黨台北市長參選人沈伯洋忍不住發聲打斷：「我們現在先救災可以嗎？」這段畫面近期再度被網友翻出，引發熱烈討論。回到當天勘災行程，卓榮泰在交通部長陳世凱、農業部長陳駿季及經濟部次長賴建信等人陪同下，前往花蓮了解馬太鞍溪橋、台鐵光復站等災損狀況，並到前進協調所聽取堰塞湖災情及災後處置進度。當時傅崐萁在現場談到地方救災工作，提及地方已承受相當大的壓力，卻還遭到網軍側翼不斷攻擊，這樣很不好。從畫面中可以看到，傅崐萁持續地表達相關不滿，卓榮泰一度試圖打斷談話，但他不予理會，更進一步談到中央與地方的權責，並表示「我們的權責很清楚，是中央政府的」。眼見傅崐萁要繼續發表長篇大論，沈伯洋立即打斷：「我們現在先救災可以嗎？」傅崐萁聽了則連忙表示「可以，當然要救災，好不好，拜託就是來救災」。事後，沈伯洋也在Threads談及當下情況，因仍有人員受困其中，溪流水位一度再升高，「傅崐萁遲到就算了，一上來就在發表演說，然後撇清疏散的責任」，讓他簡直聽不下去痛批：「真的很生氣！」隨著馬太鞍溪堰塞湖洪災屆滿一週年，相關片段也重新掀起熱議。網友見狀紛紛怒轟「花蓮王傅崐萁不先救災硬要在鏡頭前一堆廢話」、「留友吐，花蓮王擋救災工作」、「聽他講話莫名煩躁，沒重點、繞東繞西。人家就說救災重要，分秒必爭，聽不懂嗎？」也有人稱讚沈伯洋當時的反應「真的帥」、「這影片讓我們知道了沈、卓兩個人脾氣有多好」。