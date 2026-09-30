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為因應秋冬呼吸道傳染病威脅，台中市政府衛生局宣布，115年公費流感與新冠疫苗自10月1日起同步開打。首波針對65歲以上高風險長者，全市30家衛生所提供「左流右新」同時接種服務，並限量加碼贈送口罩1盒，鼓勵長輩提早做好重症防護。衛生局指出，流感與新冠肺炎皆屬秋冬常見的呼吸道傳染疾病，長者一旦感染，併發重症的風險相對較高，而接種疫苗則是預防重症最有效的措施。為降低疾病威脅，市府鼓勵長者把握開打時機，前往衛生所一次完成兩種疫苗接種，達到雙重防護效果。衛生局提醒，長者前往接種前，請先確認符合公費資格並攜帶健保卡等相關證件；若近期有身體不適或接種疑慮，建議先經醫師評估。依據專業評估及規範，流感與新冠疫苗可同時於不同部位接種，兼顧方便性與保護力。衛生局呼籲，家中有65歲以上長輩的民眾，請協助提醒或陪同長者於10月1日起前往全市30家衛生所「左流右新一起打」，在流行高峰期來臨前，讓健康防護一次到位。