我是廣告 請繼續往下閱讀

▲查詢該店家在Google評論上的留言，共計有210則評論，許多人都給予5星好評。（圖／翻攝Google評論）

高雄前鎮區巷弄小吃店賣一碗15元的碗粿，被網友爆料環境衛生堪慮，羹湯發酸等，並批評劍指當初推薦過這家店的部落客沒良心。後經衛生局稽查後，80歲老夫妻經營者選擇直接歇業。《NOWNEWS今日新聞》找到推薦過這家小吃的IG網紅，該則推薦影片有超過500萬流量，IG網紅還原當時真實情況，坦言店家環境的確簡陋陽春，但是餐點口味不難吃，尤其更沒有發酸的問題，秉持著無償分享銅板美食的初心而製作該影片。至於聽到業者已歇業之消息，該部落客也直喊：「對於阿公阿嬤真的很抱歉」。高雄前鎮一間無店名的小吃攤招牌商品碗粿只要一碗15元，在地經營已有60年歷史，多年來吸引美食部落客、IG網紅大力推薦，近日卻又經網友踢爆，指出該店衛生堪憂，羹湯發酸、碗粿疑似放很久，此事件在社群平台Threads上延燒，引來衛生局上門稽查，發現多項缺失，規定需在期限內改善否則將開罰。後80歲老夫妻決議直接歇業。查詢碗粿小吃店在Google評論上，實際上共有210則評論，且獲得4.2顆星的高分，而如今已歇業的小吃店，僅剩阿嬤獨自一人，面對此結果，她也只能無奈表示，就當作退休了。《NOWNEWS今日新聞》記者採訪一位在一年前大力推薦此小吃店、但不願具名的IG網紅還原真相，網紅另外也有網友在網上爆料，稱老夫妻曾因生病暫停營業一陣子過，待重新開業後，似乎因體力影響而讓店面品質大打折扣，不過真實情況當事者不願表明，因此無從證實。該IG網紅一年前的推薦影片，引來500多萬的流量；而這幾年間也不斷有其他網紅推薦這家小吃店，可能都是此間小吃店爆紅的原因，如今因為被其他網友踢爆、衛生局上前稽查等事件，業者因而決定永久歇業，該名IG網紅聽到消息後，雖然錯並不在他身上，但他也認為「對於阿公阿嬤真的很抱歉！」