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一架從杜拜飛往特拉維夫的杜拜航空（flydubai）班機，30日在沙烏地阿拉伯上空發出緊急訊號，一度讓外界擔憂發生劫機事件，以色列空軍戰鬥機緊急升空應對。不過，該班機最新已於沙烏地阿拉伯塔布克（Tabuk）機場降落，以色列安全機構表示，機上飛行員之間的口角爭執導致了這場空中驚魂，並沒有發生劫機。根據《以色列時報》報導，該班機最初發出了代表國際緊急狀況的「7700」代碼，不久後又發出了代表劫機或非法干擾的「7500」代碼，以色列空軍戰鬥機緊急升空，狀況一度緊張。該班機上約有近180名乘客，據信其中大多數都是以色列人。幸好班機最終在塔布克機場順利降落，以色列安全機構指出，導致該班機發出緊急訊號的起因，是機上飛行員之間發生了口角爭執。這起事件驚動以色列軍方，國防軍參謀總長扎米爾（Eyal Zamir）中將已與多位高階將領針對此事件進行評估，包含空軍司令蒂什勒（Omer Tischler）少將、作戰局局長科恩（Itzik Cohen）少將以及情報局局長賓德（Shlomi Binder）少將之前均緊急開會進行安全磋商。至於飛機上到底發生何事，機組人員為何爭執，仍待相關單位後續釐清。