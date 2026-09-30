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中華隊晉級四強 明迎戰越南

▲《英雄聯盟》項目中華隊晉級四強，將在明（10月1日）上午8點迎戰越南。（圖／翻攝自亞運官網）

2026亞運《英雄聯盟》賽程懶人包

越南

阿拉伯聯合大公國

沙烏地阿拉伯

越南

沙烏地阿拉伯

越南

韓國

香港

韓國

中華隊

韓國

中華隊

2026愛知名古屋亞運電競項目《英雄聯盟》，今（30）日輪到中華隊所在的B組上場，首戰中華隊對上強敵韓國可惜吞敗，不過在接下來對上香港、印度時，都拿下勝利，以小組第二的成績晉級四強，台灣時間明（10月1日）上午8點迎戰越南代表隊。亞運電競《英雄聯盟》賽事，在小組賽採用BO1單循環賽制，每一個代表隊都需要跟小組其他隊伍對戰，每組前2名可晉級四強，A組賽事在昨（29）日結束，由越南、沙烏地阿拉伯晉級，中華隊所在的B組賽事也在今（30）日結束，由韓國、中華隊晉級，中華隊也確定有銅牌入袋。明（10月1日）中華隊將對上小組賽3戰全勝的越南，也是中華隊戰馬教練的最大假想敵，戰馬表示，上次中華隊在《英雄聯盟》項目拿到亞運銀牌，這次不希望退步，要維持銀牌，就要先打敗越南，再來談韓國。打野選手峻嘉表示，這次亞運的目標就是先進入決賽，後面隊伍調整好一點，就有機會贏下來。本屆亞運由愛爾達取得轉播總代理，將透過ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video播出賽事直播，華視、東森、緯來也有取得授權播出。不過根據愛爾達節目表，10月1日亞運《英雄聯盟》四強賽，將在體育MAX7台上午7點55分播出，而體育MAX7台為愛爾達平台獨家播出，因此有興趣的玩家需要訂閱愛爾達，才能收看賽事直播。：越南、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞：中華隊、韓國、香港、印度沙烏地阿拉伯 VSVS 馬來西亞VS 阿拉伯聯合大公國VS 馬來西亞VS 馬來西亞VS 阿拉伯聯合大公國VS 中華隊印度 VS印度 VS香港 VS香港 VS印度 VS：Bo5爭奪金牌教練：WarhorseTOP：GZ 1JiangJGL：JDG JunJiaMID：JDG HongQADC：CFO DoggoSUP：DFM Woody／DCG ShiauC教練：HiraiTOP：HLE ZeusJGL：GEN CanyonMID：T1 Faker／HLE ZekaADC：HLE GumayusiSUP：T1 Keria教練：GZ SkywalkTOP：FAK YSKMJGL：FAK HoloMID：FAK Pretender／BuLuKaKaADC：LNG 1xnSUP：GZ KaiwingTOP：SBUL DeadcorporalJGL：SBUL InfiMID：SBUL Kat BotADC：SBUL LotusSUP：SBUL Bob教練：TSW Ciel／GAM NaulTOP：GAM Kiaya／TSW PunJGL：TSW HiztoMID：TSW DireADC：TSW EddieSUP：GAM Taki教練：AbgarianTOP：WufoJGL：AjwadMID：OniiKhanADC：NawafSUP：sas教練：MascarenhasTOP：TaheriJGL：TrickyMID：MagicADC：Rust／AlMentheriSUP：Grèédy教練：Rahman／SwakTOP：AtupJGL：ArashiMID：SohADC：ClayxSUP：Felia