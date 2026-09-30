2026愛知名古屋亞運電競項目《英雄聯盟》，今（30）日輪到中華隊所在的B組上場，首戰中華隊對上強敵韓國可惜吞敗，不過在接下來對上香港、印度時，都拿下勝利，以小組第二的成績晉級四強，台灣時間明（10月1日）上午8點迎戰越南代表隊。
中華隊晉級四強 明迎戰越南
亞運電競《英雄聯盟》賽事，在小組賽採用BO1單循環賽制，每一個代表隊都需要跟小組其他隊伍對戰，每組前2名可晉級四強，A組賽事在昨（29）日結束，由越南、沙烏地阿拉伯晉級，中華隊所在的B組賽事也在今（30）日結束，由韓國、中華隊晉級，中華隊也確定有銅牌入袋。
明（10月1日）中華隊將對上小組賽3戰全勝的越南，也是中華隊戰馬教練的最大假想敵，戰馬表示，上次中華隊在《英雄聯盟》項目拿到亞運銀牌，這次不希望退步，要維持銀牌，就要先打敗越南，再來談韓國。打野選手峻嘉表示，這次亞運的目標就是先進入決賽，後面隊伍調整好一點，就有機會贏下來。
本屆亞運由愛爾達取得轉播總代理，將透過ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video播出賽事直播，華視、東森、緯來也有取得授權播出。不過根據愛爾達節目表，10月1日亞運《英雄聯盟》四強賽，將在體育MAX7台上午7點55分播出，而體育MAX7台為愛爾達平台獨家播出，因此有興趣的玩家需要訂閱愛爾達，才能收看賽事直播。
2026亞運《英雄聯盟》賽程懶人包
📌分組名單
A組：越南、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞
B組：中華隊、韓國、香港、印度
📌賽程
📍9月29日（二）｜小組賽（紅字為勝者）
■08:00：沙烏地阿拉伯 VS 越南
■08:00：阿拉伯聯合大公國 VS 馬來西亞
■10:30：沙烏地阿拉伯 VS 阿拉伯聯合大公國
■10:30：越南 VS 馬來西亞
■13:00：沙烏地阿拉伯 VS 馬來西亞
■13:00：越南 VS 阿拉伯聯合大公國
📍9月30日（三）｜小組賽
■08:00：韓國 VS 中華隊
■08:00：印度 VS 香港
■10:30：印度 VS 韓國
■10:30：香港 VS 中華隊
■13:00：香港 VS 韓國
■13:00：印度 VS 中華隊
📍10月1日（四）｜準決賽（Bo3）
■08:00：越南 vs 中華隊
■12:30：韓國 vs 沙烏地阿拉伯
📍10月2日（五）｜金牌戰
■11:00：Bo5爭奪金牌
📌直播平台
愛爾達體育MAX7台
2026亞運《英雄聯盟》參賽名單
📍中華隊
教練：Warhorse
TOP：GZ 1Jiang
JGL：JDG JunJia
MID：JDG HongQ
ADC：CFO Doggo
SUP：DFM Woody／DCG ShiauC
📍韓國
教練：Hirai
TOP：HLE Zeus
JGL：GEN Canyon
MID：T1 Faker／HLE Zeka
ADC：HLE Gumayusi
SUP：T1 Keria
📍香港
教練：GZ Skywalk
TOP：FAK YSKM
JGL：FAK Holo
MID：FAK Pretender／BuLuKaKa
ADC：LNG 1xn
SUP：GZ Kaiwing
📍印度
TOP：SBUL Deadcorporal
JGL：SBUL Infi
MID：SBUL Kat Bot
ADC：SBUL Lotus
SUP：SBUL Bob
📍越南
教練：TSW Ciel／GAM Naul
TOP：GAM Kiaya／TSW Pun
JGL：TSW Hizto
MID：TSW Dire
ADC：TSW Eddie
SUP：GAM Taki
📍沙烏地阿拉伯
教練：Abgarian
TOP：Wufo
JGL：Ajwad
MID：OniiKhan
ADC：Nawaf
SUP：sas
📍阿拉伯聯合大公國
教練：Mascarenhas
TOP：Taheri
JGL：Tricky
MID：Magic
ADC：Rust／AlMentheri
SUP：Grèédy
📍馬來西亞
教練：Rahman／Swak
TOP：Atup
JGL：Arashi
MID：Soh
ADC：Clayx
SUP：Felia
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亞運電競《英雄聯盟》賽事，在小組賽採用BO1單循環賽制，每一個代表隊都需要跟小組其他隊伍對戰，每組前2名可晉級四強，A組賽事在昨（29）日結束，由越南、沙烏地阿拉伯晉級，中華隊所在的B組賽事也在今（30）日結束，由韓國、中華隊晉級，中華隊也確定有銅牌入袋。
明（10月1日）中華隊將對上小組賽3戰全勝的越南，也是中華隊戰馬教練的最大假想敵，戰馬表示，上次中華隊在《英雄聯盟》項目拿到亞運銀牌，這次不希望退步，要維持銀牌，就要先打敗越南，再來談韓國。打野選手峻嘉表示，這次亞運的目標就是先進入決賽，後面隊伍調整好一點，就有機會贏下來。
本屆亞運由愛爾達取得轉播總代理，將透過ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video播出賽事直播，華視、東森、緯來也有取得授權播出。不過根據愛爾達節目表，10月1日亞運《英雄聯盟》四強賽，將在體育MAX7台上午7點55分播出，而體育MAX7台為愛爾達平台獨家播出，因此有興趣的玩家需要訂閱愛爾達，才能收看賽事直播。
📌分組名單
A組：越南、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞
B組：中華隊、韓國、香港、印度
📌賽程
📍9月29日（二）｜小組賽（紅字為勝者）
■08:00：沙烏地阿拉伯 VS 越南
■08:00：阿拉伯聯合大公國 VS 馬來西亞
■10:30：沙烏地阿拉伯 VS 阿拉伯聯合大公國
■10:30：越南 VS 馬來西亞
■13:00：沙烏地阿拉伯 VS 馬來西亞
■13:00：越南 VS 阿拉伯聯合大公國
📍9月30日（三）｜小組賽
■08:00：韓國 VS 中華隊
■08:00：印度 VS 香港
■10:30：印度 VS 韓國
■10:30：香港 VS 中華隊
■13:00：香港 VS 韓國
■13:00：印度 VS 中華隊
📍10月1日（四）｜準決賽（Bo3）
■08:00：越南 vs 中華隊
■12:30：韓國 vs 沙烏地阿拉伯
📍10月2日（五）｜金牌戰
■11:00：Bo5爭奪金牌
📌直播平台
愛爾達體育MAX7台
2026亞運《英雄聯盟》參賽名單
📍中華隊
教練：Warhorse
TOP：GZ 1Jiang
JGL：JDG JunJia
MID：JDG HongQ
ADC：CFO Doggo
SUP：DFM Woody／DCG ShiauC
📍韓國
教練：Hirai
TOP：HLE Zeus
JGL：GEN Canyon
MID：T1 Faker／HLE Zeka
ADC：HLE Gumayusi
SUP：T1 Keria
📍香港
教練：GZ Skywalk
TOP：FAK YSKM
JGL：FAK Holo
MID：FAK Pretender／BuLuKaKa
ADC：LNG 1xn
SUP：GZ Kaiwing
📍印度
TOP：SBUL Deadcorporal
JGL：SBUL Infi
MID：SBUL Kat Bot
ADC：SBUL Lotus
SUP：SBUL Bob
📍越南
教練：TSW Ciel／GAM Naul
TOP：GAM Kiaya／TSW Pun
JGL：TSW Hizto
MID：TSW Dire
ADC：TSW Eddie
SUP：GAM Taki
📍沙烏地阿拉伯
教練：Abgarian
TOP：Wufo
JGL：Ajwad
MID：OniiKhan
ADC：Nawaf
SUP：sas
📍阿拉伯聯合大公國
教練：Mascarenhas
TOP：Taheri
JGL：Tricky
MID：Magic
ADC：Rust／AlMentheri
SUP：Grèédy
📍馬來西亞
教練：Rahman／Swak
TOP：Atup
JGL：Arashi
MID：Soh
ADC：Clayx
SUP：Felia