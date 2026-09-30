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▲HUAWEI WATCH GT 7 系列以多元配色與細緻材質工藝展現不同腕間風格。（圖／品牌提供）

多款時尚配色，展現不同腕間風格：

HUAWEI WATCH GT 7 Pro推出碳晶黑、境野黃、松霜綠三款顏色：以不同色彩詮釋沉穩、活力與戶外風格，售價NTD$17,990。

HUAWEI WATCH GT 7 46mm則推出速影黃、疾影黑、馳光藍；41mm則推出晴光藍、櫻語粉、悅動白：透過不同尺寸與色彩選擇，滿足日常穿搭與個人風格需求，售價NTD$12,990。

HUAWEI WATCH GT 7 Pro推出碳晶黑、境野黃、松霜綠三款顏色：以不同色彩詮釋沉穩、活力與戶外風格，售價NTD$17,990。 HUAWEI WATCH GT 7 46mm則推出速影黃、疾影黑、馳光藍；41mm則推出晴光藍、櫻語粉、悅動白：透過不同尺寸與色彩選擇，滿足日常穿搭與個人風格需求，售價NTD$12,990。 精緻材質工藝，展現WATCH GT7 Pro精緻質感：

HUAWEI WATCH GT 7 Pro採用航太級鈦合金錶體與奈米微晶瓷錶圈，搭配1.47吋藍寶石玻璃錶鏡，在提升耐磨與耐用表現的同時，也展現俐落細緻的腕錶質感；螢幕峰值亮度最高可達3000 nits，即使戶外強光下也能清楚瀏覽資訊。

HUAWEI WATCH GT 7 Pro採用航太級鈦合金錶體與奈米微晶瓷錶圈，搭配1.47吋藍寶石玻璃錶鏡，在提升耐磨與耐用表現的同時，也展現俐落細緻的腕錶質感；螢幕峰值亮度最高可達3000 nits，即使戶外強光下也能清楚瀏覽資訊。 HUAWEI EasyCross易扣錶帶，配戴更俐落便利：

部分款式搭載HUAWEI EasyCross易扣錶帶，採隱藏式內收尾設計，減少多餘錶帶外露，兼顧簡潔外型、舒適配戴與穩固貼合，無論日常活動或運動情境都能自在配戴。

智慧騎行新增爬坡規劃，掌握路線與騎乘節奏：

可透過華為運動健康App提前將騎行路線匯入手錶，呈現海拔曲線與坡段資訊，並於騎行途中提供單段距離、沿線上升高度及平均坡度等路況提醒；達到一定速度接近急彎時，手錶亦會即時提醒，協助使用者更從容掌握騎行路線與節奏，運動結束後可查看爬坡路段與各坡度表現，進一步了解每一次騎乘狀態。

可透過華為運動健康App提前將騎行路線匯入手錶，呈現海拔曲線與坡段資訊，並於騎行途中提供單段距離、沿線上升高度及平均坡度等路況提醒；達到一定速度接近急彎時，手錶亦會即時提醒，協助使用者更從容掌握騎行路線與節奏，運動結束後可查看爬坡路段與各坡度表現，進一步了解每一次騎乘狀態。 新增跑步功率，運動數據一目了然：

即時掌握左右觸地平衡、垂直振幅及跑步功率等資訊，從路線、跑姿到運動強度提供更完整的數據參考；搭配定位功能，即使面對複雜戶外環境，也能更完整紀錄運動軌跡。

即時掌握左右觸地平衡、垂直振幅及跑步功率等資訊，從路線、跑姿到運動強度提供更完整的數據參考；搭配定位功能，即使面對複雜戶外環境，也能更完整紀錄運動軌跡。 高爾夫模式升級，精準掌握球場策略：

HUAWEI WATCH GT 7 Pro提供坡度補償距離，可依場地坡度提供距離資訊，並支援自由設定旗桿位置，協助使用者掌握攻果嶺距離與擊球策略；同時提供球場地圖功能，果嶺地形與坡度資訊抬腕即可掌握。

*高爾夫模式僅限WATCH GT 7 Pro支援。

HUAWEI WATCH GT 7 Pro提供坡度補償距離，可依場地坡度提供距離資訊，並支援自由設定旗桿位置，協助使用者掌握攻果嶺距離與擊球策略；同時提供球場地圖功能，果嶺地形與坡度資訊抬腕即可掌握。 *高爾夫模式僅限WATCH GT 7 Pro支援。 40公尺自由潛水，探索更多水下可能：

HUAWEI WATCH GT7 Pro支援最深40公尺自由潛水，並提供閉氣訓練與測試、懸停計時及水體類型選擇等功能，滿足更多元的水下運動需求。

*自由潛水模式僅限WATCH GT 7 Pro支援。

HUAWEI WATCH GT7 Pro支援最深40公尺自由潛水，並提供閉氣訓練與測試、懸停計時及水體類型選擇等功能，滿足更多元的水下運動需求。 *自由潛水模式僅限WATCH GT 7 Pro支援。 100+運動模式，滿足多元運動需求：

HUAWEI WATCH GT 7系列支援超過110種運動模式，從跑步、騎行到多元球類與日常運動皆能一錶掌握，讓使用者可依照自己的運動習慣，隨時開啟專屬運動節奏。

HUAWEI WATCH GT 7系列支援超過110種運動模式，從跑步、騎行到多元球類與日常運動皆能一錶掌握，讓使用者可依照自己的運動習慣，隨時開啟專屬運動節奏。 腕上微運動，讓日常片刻輕鬆動起來：

腕上微運動涵蓋全身10個部位、共30組動作，無論工作空檔、等候時間或居家休息，都能利用零碎時間進行簡單伸展與活動，讓運動更自然地融入日常生活。

▲HUAWEI WATCH GT 7系列兼顧長效續航與日常智慧應用。（圖／品牌提供）

身體狀態準備度，靈活安排活動與休息：

每日醒來後，手錶可評估當下身體狀態準備度，提供適時休息或運動建議，並透過每日狀態變化，協助使用者更彈性安排活動、運動與休息節奏。

每日醒來後，手錶可評估當下身體狀態準備度，提供適時休息或運動建議，並透過每日狀態變化，協助使用者更彈性安排活動、運動與休息節奏。 HRV監測，掌握身體恢復狀態：

透過HRV心率變異性數據，協助使用者了解身體適應與恢復狀況，作為調整日常活動與運動節奏的參考，更全面掌握自身狀態。

透過HRV心率變異性數據，協助使用者了解身體適應與恢復狀況，作為調整日常活動與運動節奏的參考，更全面掌握自身狀態。 升級睡眠分析，提供個人化改善建議：

HUAWEI TruSleep™ 5.0可從睡眠結構與睡眠穩定性等面向分析睡眠品質，協助使用者更清楚了解每晚睡眠狀態，逐步建立更適合自己的作息習慣。

HUAWEI TruSleep™ 5.0可從睡眠結構與睡眠穩定性等面向分析睡眠品質，協助使用者更清楚了解每晚睡眠狀態，逐步建立更適合自己的作息習慣。 ECG心電圖分析*，提升健康管理即時性：

HUAWEI WATCH GT 7 Pro支援ECG心電分析，只需按住側邊電極約30秒，即可於手錶上生成心電圖報告，提供日常健康管理更多參考資訊。

*ECG心電圖分析僅限HUAWEI WATCH GT 7 Pro支援。本產品非醫療用途。所有數據和結果僅供參考，不應作為診斷或治療的依據。

HUAWEI WATCH GT 7 Pro支援ECG心電分析，只需按住側邊電極約30秒，即可於手錶上生成心電圖報告，提供日常健康管理更多參考資訊。 *ECG心電圖分析僅限HUAWEI WATCH GT 7 Pro支援。本產品非醫療用途。所有數據和結果僅供參考，不應作為診斷或治療的依據。 情緒健康管理，記錄心理狀態變化：

透過情緒應用程式，可細緻感知12種情緒狀態，動態呈現每日心情變化，並提供呼吸訓練等功能，讓使用者在關注身體健康之外，也能更即時察覺自身情緒狀態。

透過情緒應用程式，可細緻感知12種情緒狀態，動態呈現每日心情變化，並提供呼吸訓練等功能，讓使用者在關注身體健康之外，也能更即時察覺自身情緒狀態。 健康關懷圈，輕鬆關心親友日常狀態：

透過HUAWEI Health App中的健康關懷圈，可與親友分享睡眠、心率與活動量等日常健康資訊，以更簡單直覺的方式掌握彼此生活狀態，讓健康管理從個人延伸至家人與親友間的日常關懷。

最長21天超長續航，陪伴生活不中斷：

HUAWEI WATCH GT 7 Pro與WATCH GT 7 46mm於輕度使用情境下，最長可達21天續航；WATCH GT 7 41mm則最長可達14天，無論日常工作、旅行或戶外運動，都能減少頻繁充電的困擾。

HUAWEI WATCH GT 7 Pro與WATCH GT 7 46mm於輕度使用情境下，最長可達21天續航；WATCH GT 7 41mm則最長可達14天，無論日常工作、旅行或戶外運動，都能減少頻繁充電的困擾。 天氣資訊隨時掌握，外出安排更從容：

支援溫度變化、紫外線指數等天氣資訊查詢，並可掌握霞光機率與最佳觀賞時間，讓使用者在安排日常外出或戶外活動時更加便利。

支援溫度變化、紫外線指數等天氣資訊查詢，並可掌握霞光機率與最佳觀賞時間，讓使用者在安排日常外出或戶外活動時更加便利。 藍牙通話，抬腕即可輕鬆接聽：

支援藍牙通話功能，手機連線後即可直接透過手錶接聽電話，無論通勤、運動或雙手忙碌時，都能更便利地處理來電。

支援藍牙通話功能，手機連線後即可直接透過手錶接聽電話，無論通勤、運動或雙手忙碌時，都能更便利地處理來電。 腕上錄音，一鍵記錄重要資訊：

支援腕上錄音功能，遇到會議重點、靈感或需要快速記錄的資訊時，可直接透過手錶錄音，讓重要內容隨手留下。

支援腕上錄音功能，遇到會議重點、靈感或需要快速記錄的資訊時，可直接透過手錶錄音，讓重要內容隨手留下。 跨系統相容，智慧體驗更便利：

支援iOS與Android系統，讓不同手機使用者皆能搭配HUAWEI WATCH GT 7系列使用，輕鬆串聯日常智慧生活。

▲HUAWEI FreeBuds Neo打造Live級沉浸原聲。（圖／品牌提供）

▲HUAWEI WATCH GT 7系列首購好禮登場 FreeBuds Neo同步上市。（圖／品牌提供）

【HUAWEI WATCH GT 7 Pro首購優惠】

HUAWEI WATCH GT 7 Pro售價NTD $17,990，凡於11月30日前購買，即贈HUAWEI FreeBuds Neo（價值NTD $4,990），並享HUAWEI網路商店NTD $1,000購機優惠券。

HUAWEI WATCH GT 7 Pro售價NTD $17,990，凡於11月30日前購買，即贈HUAWEI FreeBuds Neo（價值NTD $4,990），並享HUAWEI網路商店NTD $1,000購機優惠券。 【HUAWEI WATCH GT 7首購優惠】

HUAWEI WATCH GT 7售價NTD $12,990，凡於11月30日前購買，即贈HUAWEI FreeBuds 7i（價值NTD $3,490），並享HUAWEI網路商店NTD $1,000購機優惠券。

HUAWEI WATCH GT 7售價NTD $12,990，凡於11月30日前購買，即贈HUAWEI FreeBuds 7i（價值NTD $3,490），並享HUAWEI網路商店NTD $1,000購機優惠券。 【HUAWEI FreeBuds Neo新品優惠】

HUAWEI FreeBuds Neo售價NTD $4,990，購買即贈HUAWEI網路商店NTD $400購機優惠券。

全球通訊領導品牌HUAWEI深耕智慧穿戴市場，以領先科技融合健康運動功能與時尚美學，讓智慧穿戴從日常健康管理與運動陪伴，進一步延伸至個人風格與智慧生活的多元應用。全球知名市場研究機構 IDC 近期發布2026年上半年全球穿戴設備市場報告，HUAWEI出貨量穩居全球第一，市佔率突破20%；自2024年以來更屢次於全球穿戴市場取得領先成績，展現HUAWEI在智慧穿戴領域的強勁市場動能。憑藉持續進化的產品體驗與多元產品佈局，HUAWEI滿足不同使用族群在日常生活、運動健康與時尚穿搭等情境下的需求，更進一步拓展智慧穿戴的應用場景。延續全球市場亮眼表現，HUAWEI於10月1日起在台推出全新HUAWEI WATCH GT 7系列，包含HUAWEI WATCH GT 7 Pro與HUAWEI WATCH GT 7。全新系列以精緻工藝與造型美學打造「錶現新時尚」，不僅展現鮮明的腕間風格，更結合戶外進階運動、全面健康管理與最佳續航力，從日常通勤、城市生活到戶外探索皆能自在切換，陪伴使用者展現個人風格、掌握身心狀態，享受更從容的智慧生活。同步推出的HUAWEI FreeBuds Neo，則以迷你機身、全場景智慧降噪與Live級沉浸原聲，將智慧體驗從腕間延伸至聆聽場景，滿足通勤、工作與休閒等多元的日常需求。全新HUAWEI WATCH GT 7系列推出限時首購好禮，凡於11月30日前購買HUAWEI WATCH GT 7 Pro，售價NTD $17,990，即贈HUAWEI FreeBuds Neo（價值NTD $4,990）及HUAWEI網路商店NTD $1,000購機優惠券；購買HUAWEI WATCH GT 7，售價NTD $12,990，即贈HUAWEI FreeBuds 7i （價值NTD $3,490）及HUAWEI網路商店NTD $1,000購機優惠券；從智慧穿戴到沉浸聆聽一次到位，讓消費者以更完整的智慧裝置組合，享受運動、健康與生活娛樂的多元體驗。HUAWEI WATCH GT 7系列將時尚設計、戶外運動與智慧健康體驗融入日常生活，讓智慧穿戴不只是紀錄運動與健康數據的工作，更能成為展現個人風格、陪伴城市生活與戶外探索的腕間配件。全新系列以多元配色與細緻材質工藝呼應不同穿搭風格與生活場景，並搭載HUAWEI EasyCross易扣錶帶，提升日常配戴的便利性；運動體驗上，HUAWEI WATCH GT 7系列導入腕上微運動功能，讓使用者善用生活中的零碎時間輕鬆活動，同時強化騎行、跑步等戶外進階運動體驗，並結合健康管理功能，每日生成「身體狀態準備度」分數，幫助使用者清晰掌握睡醒後的身體恢復狀況，從城市生活到戶外探索皆能自在切換不同生活節奏。HUAWEI WATCH GT 7 Pro更採用鈦合金與奈米微晶陶瓷材質，展現精緻質感與細膩工藝，並支援高爾夫、自由潛水等進階運動場景；全系列最長可達21天續航，陪伴使用者自在穿梭城市生活與戶外探索。*本產品非醫療設備，不具備療效亦不應用於診斷、治療、治癒或預防任何疾病。所有數據和測量僅供個人參考使用。*高爾夫及自由潛水模式僅限WATCH GT 7 Pro支援。HUAWEI WATCH GT 7 系列以多元配色與細緻材質工藝，讓智慧手錶兼具時尚質感與日常實用性，從都會穿搭到戶外運動，都能展現不同腕間風格。HUAWEI WATCH GT 7 Pro 更以鈦合金、奈米微晶瓷與藍寶石玻璃等材質，兼顧精緻質感與耐用表現；搭配HUAWEI EasyCross易扣錶帶設計，讓日常配戴更加簡潔便利。HUAWEI WATCH GT 7系列提供多元的運動體驗，從騎行、跑步、高爾夫與自由潛水等多元運動場景，透過路線規劃、運動數據與精準定位等功能，協助使用者更完整掌握每一次運動表現；同時加入腕上微運動模式，讓運動不只侷限在戶外，也能善用日常零碎時間輕鬆動起來。HUAWEI WATCH GT 7系列從日常健康偵測延伸至身體狀態洞察，透過多面向健康數據，協助使用者掌握每日身心變化，並依據自身狀態調整活動、運動與休息節奏，讓健康管理更自然融入日常生活。*本產品非醫療用途。所有數據和結果僅供參考，不應作為診斷或治療的依據。HUAWEI WATCH GT 7系列兼顧長效續航與日常智慧應用，從工作、通勤到旅行與戶外活動，減少頻繁充電帶來的使用中斷；並整合天氣資訊、藍牙通話與腕上錄音等便利功能，讓手錶成為日常生活中的智慧助手。HUAWEI FreeBuds Neo以輕巧時尚設計結合智慧降噪與沉浸音質，從日常通勤、工作專注到休閒娛樂，都能帶來舒適自在的聆聽體驗，全新耳機採簡約短柄設計與輕巧充電盒，搭配智慧感知降噪技術與高品質音訊表現，讓音樂隨時融入不同生活場景。HUAWEI FreeBuds Neo採用簡約短柄設計，單耳重量僅約4.8g，搭配弧形輕巧充電盒，方便隨身攜帶；並透過人體工學設計優化入耳結構與壓力分布，兼顧舒適度與穩固配戴。共推出星河銀、星雲粉、星空黑、零度白四款顏色，展現不同個人風格，售價NTD$4,990。搭載第三代音訊晶片與智慧感知降噪技術，可依周遭環境噪音自動調整適合的降噪效果，全頻段降噪深度最高可達30dB，無論大眾運輸、辦公空間或咖啡廳等不同場景，都能降低外界噪音干擾，打造更專注、沉浸的聆聽空間。搭載全新Turbo驅動單元，頻率響應範圍涵蓋10Hz至48kHz，帶來飽滿低頻、清晰高音與豐富聲音細節；並支援高品質音訊傳輸與空間音訊，營造更具層次與臨場感的聲音表現，讓日常聆聽也能感受宛如置身現場的沉浸體驗。迎接HUAWEI WATCH GT 7系列新品上市，HUAWEI同步推出限時首購好禮，凡於11月30日前購買指定新品，即可享有專屬加碼優惠，從智慧穿戴到日常聆聽一次升級，打造更完整的智慧生活體驗。