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迷路鯊魚誤入親水公園 吸引60萬人次搶看

鯊魚無法久待人工水道 專家提醒2風險

10月2日啟動二次救援 利用特製大網引導

釜山東區北港親水公園一條狹窄水道中，一條體長3.5公尺的鯊魚因迷路，誤入水道中滯留長達 13 天，近兩周吸引超過60萬人次湧入觀看，帶起韓國追鯊風潮，首次救援行動任務在昨日失敗，許多民眾對於鯊魚可能即將離開有些不捨，但專家警告，若不趁早將其引導回大海，隨著水溫驟降，這條鯊魚將面臨極高致死風險。第二次救援行動預計將在10月2日進行。根據韓聯社報導，這條鯊魚18日在釜山東區北港親水公園一條狹窄水道中被發現，民眾暱稱牠為「小北港」，賞鯊風潮在當地中秋節假期達到高峰，4天共有48萬3000人湧入親水公園，單日拜訪人數從10萬1000人到14萬人，增幅至少達50倍。釜山廣域市 30 日統計，救援當局於 29 日展開驅趕行動當天，親水公園仍吸引了 2.3 萬名民眾湧入，眾人紛紛在現場為北港仔祈禱，盼其順利回歸大海。自北港仔於本月 18 日首度在人工水道現蹤以來，截至 29 日，該公園累計造訪人次已高達 63.9 萬人。昨日海岸警衛隊與消防單位出動 5 艘船隻，試圖向水道內部噴射水柱，將小北港引導至外海。然而牠隨即潛入深水區，或緊貼水道邊緣游動避開水柱，行動宣告失敗。眼見北港仔不斷躲避救援，部分市民開始出現不同聲音，認為與其強行將牠趕出水道，不如順其自然等牠自行游走。部分市民質疑「有必要硬逼牠離開嗎？」，但專家一致警告，若不趁早將其引導回大海，隨著水溫驟降，這條鯊魚將面臨極高致死風險。專家指出，這條人工水道長約 1.5 公里、寬 30 至 60 公尺，水深隨潮汐變化介於 2.5 至 4 公尺之間，環境與廣闊的海洋完全不同，長期停留將嚴重損害這條短尾真鯊健康，甚至死亡。群山大學海洋生物資源學系名譽教授崔允指出：「小北港停留的水道水深較淺，氣溫下降時水溫會快速驟降，這會導致鯊魚動作變慢，甚至無法進食」；韓國當地氣象預報顯示，自 10 月 1 日（週四）起將大幅降溫。一旦表層水溫跌破 20 度，將不再適合鯊魚生存。專家研判，小北港最初應是追捕獵物才誤闖水道，但因水道兩端呈現彎曲結構，導致牠找不到出口。除了水溫威脅，北港仔在水道內似乎也無法正常獵食。雖然水道內不乏鯔魚等潛在獵物，但至今從未觀察到牠捕食的畫面。國立水產科學院研究員池煥星分析，小北港屬於「短尾真鯊」，主要在深海棲息與覓食，野生個體極難在狹窄的水道中長期生存。「鯊魚即便不吃不喝也能撐上兩週左右，但水溫一旦驟降就難以生存。」江原大學海洋生態環境學系教授李忠一則提醒，必須防止野生動物對人工環境產生馴化，「任何野生動物一旦習慣了人工環境，都很難再重返野外。趁現在還不算太晚，必須儘快協助牠離開水道。」海岸警衛隊與消防當局預計於 10 月 2 日展開第二次引導行動。屆時將使用國立水產科學院特製的大型漁網攔截水道，並向大海方向慢慢牽引，阻斷小北港往水道深處游動的退路。一旦確認北港仔順利游出大海，將立即封鎖水道入口，防止牠再度誤入。