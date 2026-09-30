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洛杉磯道奇隊於今（30）日正式宣佈，將先前效力於旗下3A奧克拉荷馬市彗星隊（Oklahoma City Comets）的韓國好手金慧成以及左投羅南柯布（Ronan Kopp）召回大聯盟，隨即加入在道奇體育場展開的季後賽備戰集訓。從5月底遭到下放、連9月擴編名單都未獲青睞，到如今關鍵時刻壓線合流，金慧成將繼續爭奪國聯分區系列賽（NLDS）最終26人名單。根據《MLB.com》記者Sonja Chen分析，在短系列賽中，道奇很有可能採取「14名野手、12名投手」的配置，因此讓金慧成還有一線生機。第二年挑戰大聯盟的金慧成，本季初曾因主將貝茲（Mookie Betts）傷退而獲得在大聯盟亮相的機會，這期間出賽43場，繳出打擊率.259、1轟、11打點、OPS .651的成績。因打擊發揮未能獲得教練團信任，他在5月底被下放出3A磨練，並在小聯盟出賽85場，留下打擊率.262、3轟、31分打點的紀錄。就在外界以為他本季大聯盟征程已告一段落時，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前受訪時特別點名：「談到代跑選項，我非常信任金慧成。如果是這個角色，他絕對是首選。」此番言論也為他的逆襲埋下伏筆。鎖定國聯第2種子並直接晉級分區系列賽的道奇隊，目前正利用輪空的時間進行調整，並預計於10月4日G1開打前敲定最終26人名單。《MLB.com》記者Sonja Chen分析，在短系列賽中，道奇很有可能採取「14名野手、12名投手」的配置，這大幅提升了金慧成與21歲強打新星德波拉（Josue De Paula）雙雙擠進名單的機率。Sonja Chen指出，德波拉是代打的最佳人選；而金慧成則在腳程速度與內野守備上佔據絕對優勢，能為比賽後段提供極高的戰術價值。若道奇挺進下一輪並調整為13投的配置，屆時才可能在兩人之間做出二選一的抉擇。此外，韓國媒體《SPOTV News》對金慧成重新回到大聯盟感到無比振奮，並回顧他上季在季後賽的關鍵貢獻。當時金慧成同樣以代跑與守備能力挺進最終的季後賽名單，不僅在分區系列賽G4延長11局下靠著快腿跑回致勝分，更在世界大賽G7延長11局下鎮守二壘防區，在球場上第一時間親歷道奇奪冠的歷史時刻。