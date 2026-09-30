主持人派翠克（本名柳柏丞）近日被網友起底曾經拿下2012年紅牛世界紙飛機大賽（Red Bull Paper Wings）台灣區決賽的「花式飛行」冠軍，而本人的確在節目上分享過此事，派翠克當時還原以台灣參賽者身分前往奧地利參加全球總決賽的過程，透露自己製作祥龍造型的紙飛機，飛機射出去後迴轉停在他下腰的肚子上，讓全場歡聲雷動。
派翠克製作龍形紙飛機 花式迴旋讓全場爆歡呼
派翠克當年拿下紅牛世界紙飛機大賽台灣「花式飛行」冠軍後，便飛到奧地利參加全球決賽，他在2022年播出的節目《小姐不熙娣》分享，因為是華人，所以當天他製作一架中國風、龍形狀的紙飛機參加比賽，並設計飛機射出去即迴旋停在自己下腰的肚子上，正式比賽時也順利完成，形容當下全場的氣氛「炸掉」。
飛往奧地利比全球決賽 派翠克沒能進入前三強
據了解，派翠克當年赴奧地利參加世界總決賽並未獲得前三名，本人曾經公開分享，在世界大賽現場，雖然自己設計的花式特技表演，精彩程度沒能奪下世界前三，但他製作的中國風龍型紙飛機當天仍獲得現場評審與觀眾的高度關注和喝采。
2015年3月，紅牛世界紙飛機大賽在台北實踐大學體育館舉辦台灣總決賽，派翠克還以台灣花式飛行賽冠軍的身分，分享經驗予那一年參賽的選手，他說除了表演要精彩、帶出文化特色，紙飛機更要具有功能性才能吸引評審目光。
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派翠克當年拿下紅牛世界紙飛機大賽台灣「花式飛行」冠軍後，便飛到奧地利參加全球決賽，他在2022年播出的節目《小姐不熙娣》分享，因為是華人，所以當天他製作一架中國風、龍形狀的紙飛機參加比賽，並設計飛機射出去即迴旋停在自己下腰的肚子上，正式比賽時也順利完成，形容當下全場的氣氛「炸掉」。
據了解，派翠克當年赴奧地利參加世界總決賽並未獲得前三名，本人曾經公開分享，在世界大賽現場，雖然自己設計的花式特技表演，精彩程度沒能奪下世界前三，但他製作的中國風龍型紙飛機當天仍獲得現場評審與觀眾的高度關注和喝采。
2015年3月，紅牛世界紙飛機大賽在台北實踐大學體育館舉辦台灣總決賽，派翠克還以台灣花式飛行賽冠軍的身分，分享經驗予那一年參賽的選手，他說除了表演要精彩、帶出文化特色，紙飛機更要具有功能性才能吸引評審目光。