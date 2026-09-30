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搭飛機沒網路能幹嘛？他機上12小時「猛刪2萬張照片」：清出31GB

▲有民眾從香港搭飛機前往義大利米蘭，必須在機上待12小時，決定整理手機相簿，一口氣刪了近2萬張照片、影片，清出31GB。（圖／周淑萍攝）

刪2萬張照片「容量清出31GB」超狂！專家：少關鍵動作等於白刪

使用者從相簿刪除照片後，檔案並不會馬上從手機消失，而是會移到「最近刪除」相簿並繼續佔用空間，通常會保留30天。

因此若想立刻釋放手機容量，記得要在清理完後，到「最近刪除」內再次手動清空。

搭飛機時因沒有網路，加上飛行時間長，不少人都會透過睡覺、提前下載影劇等方式，度過漫長的機上時光。但近日就有iPhone用戶表示，，將無法立刻釋放空間。近日有一名網友在Threads分享，表示最近從香港搭飛機前往義大利米蘭，由於飛行時間長達12小時，，甚至附上iOS相簿「最近刪除」欄位截圖證明。貼文曝光後，瞬間引爆不少台灣人共鳴，坦言「每次坐飛機要刪，刪到跑去滑社群」、「全台灣人在飛機上會做的事情 : 清理手機容量」；但也有人尷尬直呼「我也很喜歡在搭飛機的時候清相簿，但清一清會被演唱會影片困住」、「我也是每次都說要刪…然後就逛起自己的相簿了」。綜合網友看法，由於搭機飛行往往長達數小時甚至十幾小時，除了睡覺和看電影，需要找事情殺時間，加上這段時間沒有網路干擾且時間充裕，成了難得可以專心「相簿斷捨離」的好時機，好在接下來的行程盡情拍照和錄影。但不少人笑說，本想計畫刪除舊照，卻在刪除過程回味往事，反而消磨掉更多空閒時間。不過提醒iOS用戶，手機刪除照片後，檔案其實不會立刻消失。根據科技部落客「蘋果仁」表示，該項設計主要是避免使用者誤刪照片，在發現當下還有機會復原，蘋果仁分析，手機相簿中真正占用大量容量的內容，除了一般快取照片，還包括影片、螢幕錄影、下載圖片等等，如果想更快速整理手機相簿，建議先從檔案較大的檔案如4K影片等著手；如果手機內存有大量重複拍攝的照片，也可至「重複項目」相簿中進行合併，保留畫質最好、資訊最完整的那張，藉此讓手機容量瞬間瘦身。