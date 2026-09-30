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▲日本神戶20分鐘內2宗槍擊1人心肺停止（圖／截自X@maohonoka3）

日本兵庫縣神戶市30日下午在短短約20分鐘內接連傳出兩起槍擊事件，其中一名50多歲男子腹部中槍，送醫後不治身亡，另一名54歲男子則背部中彈受傷。警方已逮捕一名男子，並調查兩案是否有關聯。據日本媒體報導，30日下午1時15分左右，警方接獲民眾報案，指神戶市中央區坂口通5丁目2附近的街道上「聽到疑似槍聲，並看到有人倒在地上」。消防人員接獲路人通報，稱有男子腹部中槍、失去意識，隨即將他送醫，但他在下午2時20分過後不久確認死亡。死者年齡起初通報為60多歲，後經警方更正為50多歲。約15分鐘後，距離事發地點約4公里的兵庫區新田町3丁目3附近街道，也傳出類似槍聲。一名54歲男子背部中彈，被送往醫院，送醫時意識清醒。調查人員指出，警方已以涉嫌兵庫區槍擊事件的殺人未遂罪，逮捕一名男子。警方封鎖兩處現場進行勘察，並持續調查兩案的詳細經過，以及彼此是否存在關聯。