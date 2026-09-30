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剛結束名古屋亞運賽程的劉致榮確定加入日本職棒（NPB）東北樂天金鷲隊。今（30）日球團正式宣佈，與劉致榮達成加盟協議，雙方簽下育成合約，新賽季背號定為「101」。劉致榮告別美職波士頓紅襪體系後重返職棒舞台，他也透過球團感性表示：「非常感謝樂天給予機會，我會全力以赴，努力成長並為團隊拿下更多勝利。」劉致榮今年6月遭美職波士頓紅襪隊釋出後，隨即加入名古屋亞運中華培訓隊中。雖然集訓期間一度面臨急性腰傷考驗，但在醫療防護團隊全力協助下順利趕上賽事，最終也順利入選亞運代表隊。在9月21日亞運預賽的台韓大戰中，劉致榮於6局下中繼登場，面對韓國強打金倒永直接送出絕妙三振，霸氣完成三上三下。該場比賽劉致榮催出的火球，創下他自2024年4月以來睽違 2 年多的最快球速紀錄。他在亞運舞台展現出的火球實力，迅速吸引了日職球探的關注。劉致榮過去最高層級曾升至美職紅襪2A。如今憑藉著亞運集訓與賽事期間累積的頂級投球內容，成功獲得樂天金鷲球團青睞，簽下育成合約，正式轉戰日本職棒舞台。劉致榮透過球團發表加盟感言：「能夠加入東北樂天金鷲，我感到非常開心與榮幸。非常感謝球團提供這個寶貴的機會，接下來我會拚盡全力，持續突破自我，希望能和球隊一起拿下更多場勝利。」