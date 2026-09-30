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重陽佳節將至，台中市政府今(30)日起正式發放重陽敬老禮金，預計全市將有超過53萬名長輩受惠。社會局指出，台中市目前共有526位百歲人瑞，其中西屯區以54位居全市之冠。為致上最高敬意，百歲人瑞除了可一次性領取 1 萬元重陽禮金外，每月還可申請6,000元人瑞禮金，並將獲贈總統府暨衛生福利部致贈的金鎖片；今年恰逢滿百歲的長輩，總統府也會另外致贈敬老狀，給予最尊榮的祝賀。一般長輩禮金發放部分，65歲至89歲長輩（含 55 歲以上原住民）每人發給 2,000元，90歲至94歲每人3,000 元，95歲至99歲每人5,000元。選擇匯款者，禮金今日起將直接匯入指定帳戶；選擇領取現金者，則依各區公所規劃期程辦理，最遲須於11月30日前領取完畢，逾期將不再受理。除了現金禮金與人瑞專屬福利，市府即日起至12月31日也擴大舉辦「敬老月」活動。中、彰、投、苗四縣市的長輩持敬老愛心卡或長青幸福卡至銀髮友善商家消費即可享有優惠，至「社會有愛 溫暖臺中」臉書粉專參加活動，還有機會抽中台中至沖繩雙人來回機票等大獎。社會局強調，市府持續推動高齡友善政策，除提供老人健保補助減輕家庭負擔外，敬老愛心卡自 10 月 1 日起，計程車補助更提高至每趟 00元，大幅提升長輩外出便利性。