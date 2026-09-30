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美國紐約長島13歲少年喬（Joe Petraro-Hyppolite）的求學故事近日受到關注。他10歲時考取SAT近滿分，過程中還克服了血癌與妥瑞氏症（Tourette syndrome），如今以13歲之齡獲紐約大學（NYU）碩士班錄取，被外界視為現代神童。喬出生於紐約長島東洛克威（East Rockaway），自小展現驚人的學習天賦，智商高達168。他在10歲時參加俗稱「美國學測」的SAT考試，拿下1590分（滿分1600分）的高分，並於隔年順利完成高中學業。目前就讀路易斯安那州立大學（LSU）的喬，預計今年5月取得學士學位，屆時將比同屆畢業生年輕近10歲。他坦言，由於年紀遠低於同儕，在大學課堂上偶爾會感受到學長姐投來的異樣目光。喬預計秋季進入紐約大學攻讀運動管理碩士，課程同時涉及運動機能學與生物學。過去曾有台灣學生江璟亮以13歲獲NYU大學部錄取，若喬順利入學，有機會刷新該校最年輕碩士生的紀錄。光鮮履歷的背後，喬的成長之路並不平順。他在2021年（約8歲時）被診斷出罹患血癌，必須接受長期療程，同時也受妥瑞氏症的抽動症狀所困擾。在確診妥瑞氏症初期，喬曾因神經多樣性的行為表現，一度被校方安排進入特殊教育課程。這段經歷也凸顯傳統教育體系的盲點：許多兼具天賦與神經多樣性的孩子，常因外在行為而被誤解。母親安妮（Anne）一路陪伴他走過抗癌與被誤解的低潮，形容兒子「就像一塊海綿，極度熱愛學習」。喬則謙虛表示：「我並不是一出生就什麼都會，仍然需要學習一、兩次才能真正掌握。」喬的故事也為家長帶來反思。孩子在課堂上出現注意力不集中、肢體抽動或行為特殊時，常被誤認為學習能力低下或不聽話，但神經多樣性並不等同於智力缺陷。若家長與教育者能保持包容與敏銳的觀察，並提供個別化的支持，孩子的潛能才有機會被釋放。至於喬的學習方式，外界形容為「海綿式吸收」。好奇心強烈時，大腦會分泌多巴胺，強化神經元之間的連結，有助快速吸收新知。而喬也強調自己需要反覆學習才能掌握，顯示高效學習靠的並非死記硬背，而是提出問題、主動思考與高頻率複習，讓短期記憶轉化為穩定的長期記憶。