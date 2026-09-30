連假聚餐、出遊、逛街樣樣都要花錢，沒想到滑手機玩遊戲，也能順手幫荷包「補血」！全亞洲最大現金回饋平台 ShopBack 觀察發現，連假期間不少消費者利用等車、搭車、睡前等零碎時間玩手遊，短短三天就有玩家透過 ShopBack Play 賺到最高 2,009 元現金回饋，回饋排名前 10% 的玩家平均也拿到 308 元。
不只老玩家玩得勤，連假期間首次加入 ShopBack Play 的新玩家人數，較一般期間直接翻倍。熱門遊戲則幾乎被三消配對、模擬經營等休閒類型包辦，不用練等、不必研究複雜操作，手機拿起來就能玩，也讓「殺時間」意外多了另一種玩法。
連假三天最高賺回 2,009 元！前 10% 玩家平均也能賺 308 元
連假期間聚餐、出遊、購物樣樣都要花錢，但等車、移動途中或睡前的零碎時間，也能透過玩遊戲賺取現金回饋。ShopBack Play 比較連假三天與一般期間數據發現，連假期間平台發出的遊戲現金回饋總額成長 25%，其中更有玩家三天內累積最高 2,009 元現金回饋，回饋排名前 10% 的玩家平均也能拿到 308 元，讓假期空檔不只是滑手機，也能邊玩邊賺、多一筆零用金。
不同於過去玩手遊容易讓人聯想到課金、買道具，ShopBack Play 讓消費者透過簡單好上手的小遊戲完成指定任務，就能累積現金回饋，把原本用來「殺時間」的幾分鐘變得更有價值。接下來中秋節、教師節與國慶日連假接力登場，不論返鄉、出遊或宅在家，都能趁著長假空檔隨手開玩 ShopBack Play，讓零碎時間也有機會變成一筆現金回饋。
連假新玩家翻倍！消消樂、模擬經營簡單好上手 零碎時間隨手玩
想靠遊戲賺回饋，其實不用是遊戲高手。ShopBack Play 觀察連假期間熱門遊戲，玩家偏好主要集中在三消配對與模擬經營等休閒類型，玩法直覺、容易上手，不需花太多時間熟悉複雜操作，隨時拿起手機就能玩，正好適合填補連假期間的零碎空檔。
這種「隨開隨玩」的特性，也特別適合連假行程中的零碎空檔。ShopBack 數據顯示，連假期間首次遊玩 ShopBack Play 的新玩家人數較一般期間成長 1 倍；而從遊玩時段來看，玩家以晚上最常玩，無論是結束一天出遊行程後回到家休息，或睡前想放空一下，都能隨手開一局，把休閒時間轉換成現金回饋。
「邊玩邊賺」不只連假熱！ShopBack Play Q2 回饋金大增近 5 成
不只連假玩得熱，「邊玩邊賺」也逐漸成為 ShopBack 用戶日常休閒的新選擇。ShopBack 數據顯示，2026 年第二季 ShopBack Play 發出的現金回饋總額較第一季成長近 5 成，顯示玩家透過玩遊戲累積現金回饋的使用熱度持續升溫。
ShopBack Play 將手機娛樂與現金回饋結合，用戶只要從 ShopBack App 進入遊戲專區，選擇遊戲下載遊玩，並依各遊戲回饋機制完成指定任務，即可累積現金回饋。連假不論是出遊、聚餐還是在家放空，花錢之餘也能利用零碎時間玩幾局，把連假花掉的錢再「賺回一點」！更多資訊請參考 ShopBack Play 活動詳情頁面：https://app.shopback.com/shopbackplay。
我是廣告 請繼續往下閱讀
連假三天最高賺回 2,009 元！前 10% 玩家平均也能賺 308 元
連假期間聚餐、出遊、購物樣樣都要花錢，但等車、移動途中或睡前的零碎時間，也能透過玩遊戲賺取現金回饋。ShopBack Play 比較連假三天與一般期間數據發現，連假期間平台發出的遊戲現金回饋總額成長 25%，其中更有玩家三天內累積最高 2,009 元現金回饋，回饋排名前 10% 的玩家平均也能拿到 308 元，讓假期空檔不只是滑手機，也能邊玩邊賺、多一筆零用金。
不同於過去玩手遊容易讓人聯想到課金、買道具，ShopBack Play 讓消費者透過簡單好上手的小遊戲完成指定任務，就能累積現金回饋，把原本用來「殺時間」的幾分鐘變得更有價值。接下來中秋節、教師節與國慶日連假接力登場，不論返鄉、出遊或宅在家，都能趁著長假空檔隨手開玩 ShopBack Play，讓零碎時間也有機會變成一筆現金回饋。
連假新玩家翻倍！消消樂、模擬經營簡單好上手 零碎時間隨手玩
想靠遊戲賺回饋，其實不用是遊戲高手。ShopBack Play 觀察連假期間熱門遊戲，玩家偏好主要集中在三消配對與模擬經營等休閒類型，玩法直覺、容易上手，不需花太多時間熟悉複雜操作，隨時拿起手機就能玩，正好適合填補連假期間的零碎空檔。
這種「隨開隨玩」的特性，也特別適合連假行程中的零碎空檔。ShopBack 數據顯示，連假期間首次遊玩 ShopBack Play 的新玩家人數較一般期間成長 1 倍；而從遊玩時段來看，玩家以晚上最常玩，無論是結束一天出遊行程後回到家休息，或睡前想放空一下，都能隨手開一局，把休閒時間轉換成現金回饋。
「邊玩邊賺」不只連假熱！ShopBack Play Q2 回饋金大增近 5 成
不只連假玩得熱，「邊玩邊賺」也逐漸成為 ShopBack 用戶日常休閒的新選擇。ShopBack 數據顯示，2026 年第二季 ShopBack Play 發出的現金回饋總額較第一季成長近 5 成，顯示玩家透過玩遊戲累積現金回饋的使用熱度持續升溫。
ShopBack Play 將手機娛樂與現金回饋結合，用戶只要從 ShopBack App 進入遊戲專區，選擇遊戲下載遊玩，並依各遊戲回饋機制完成指定任務，即可累積現金回饋。連假不論是出遊、聚餐還是在家放空，花錢之餘也能利用零碎時間玩幾局，把連假花掉的錢再「賺回一點」！更多資訊請參考 ShopBack Play 活動詳情頁面：https://app.shopback.com/shopbackplay。