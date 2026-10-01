日本獨立遊戲開發者TUKUCHAU-OJISAN（作っちゃうおじさん）宣布，正在開發中的Steam單機卡牌新作《禁忌村心動撲克牌》（日文原名：《因習村ときめきトランプゲーム》），目前推出繁體中文Steam商店頁面，並確定會支援繁體中文介面。本作預計於2027年第1季正式發售，即日起已開放全球玩家加入願望清單。
卡牌策略遊戲 組出牌組解除詛咒
《禁忌村心動撲克牌》是一款將傳統撲克牌 「金拉米（Gin Rummy）」與Roguelite元素結合的卡牌策略遊戲。玩家將在每晚反覆出現的怪異夢境中，與瀏海遮眼的神祕獸耳少女「小玉」並肩作戰，挑戰一場場攸關生死的桌上牌局。
玩家要從牌庫或棄牌堆抽牌，只要集齊至少3張相同圖案且數字連續的牌，或是至少3張數字相同的牌，即可組成牌組並清空詛咒，只要自己的詛咒少於對手，就能取得優勢，玩家能逐漸推進劇情，並挑戰最終關卡的強大Boss。
牌組有攻擊、防禦等功能 2027年第1季發售
除了傳統撲克牌的湊牌技巧外，遊戲還融入了豐富的RPG與策略強化機制，隨著冒險推進，玩家可為卡牌賦予攻擊、防禦等特殊效果，將附帶技能的卡牌湊成牌組，不僅能消除詛咒，還能對敵人造成巨額傷害或減少自身受到的傷害。
遊戲以夢境中的神祕村莊為棋盤舞台，玩家可自由選擇前進路線，不同路線將影響每輪遊戲可獲得的強化、新能力與戰術方向，考驗玩家的路線規劃與隨機應變能力。《禁忌村心動撲克牌》的故事從主角在鄉下撿到一隻神祕小獸後開始，主角每晚都會進入同一個奇妙夢境，並與獸耳少女小玉一起玩牌。
但要是在牌局中落敗，主角將再也無法離開夢境，不過每天與小玉共度的時光，卻又給主角帶來極大的幸福感。隨著探索深入，看似親切的村民隱瞞的祕密逐漸揭開，夢境與現實的界線開始崩塌，原本溫馨甜蜜的氛圍也慢慢染上揮之不去的心理恐怖不安。《禁忌村心動撲克牌》預計在2027年第1季於Steam平台發售。
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《禁忌村心動撲克牌》是一款將傳統撲克牌 「金拉米（Gin Rummy）」與Roguelite元素結合的卡牌策略遊戲。玩家將在每晚反覆出現的怪異夢境中，與瀏海遮眼的神祕獸耳少女「小玉」並肩作戰，挑戰一場場攸關生死的桌上牌局。
玩家要從牌庫或棄牌堆抽牌，只要集齊至少3張相同圖案且數字連續的牌，或是至少3張數字相同的牌，即可組成牌組並清空詛咒，只要自己的詛咒少於對手，就能取得優勢，玩家能逐漸推進劇情，並挑戰最終關卡的強大Boss。
除了傳統撲克牌的湊牌技巧外，遊戲還融入了豐富的RPG與策略強化機制，隨著冒險推進，玩家可為卡牌賦予攻擊、防禦等特殊效果，將附帶技能的卡牌湊成牌組，不僅能消除詛咒，還能對敵人造成巨額傷害或減少自身受到的傷害。
遊戲以夢境中的神祕村莊為棋盤舞台，玩家可自由選擇前進路線，不同路線將影響每輪遊戲可獲得的強化、新能力與戰術方向，考驗玩家的路線規劃與隨機應變能力。《禁忌村心動撲克牌》的故事從主角在鄉下撿到一隻神祕小獸後開始，主角每晚都會進入同一個奇妙夢境，並與獸耳少女小玉一起玩牌。
但要是在牌局中落敗，主角將再也無法離開夢境，不過每天與小玉共度的時光，卻又給主角帶來極大的幸福感。隨著探索深入，看似親切的村民隱瞞的祕密逐漸揭開，夢境與現實的界線開始崩塌，原本溫馨甜蜜的氛圍也慢慢染上揮之不去的心理恐怖不安。《禁忌村心動撲克牌》預計在2027年第1季於Steam平台發售。