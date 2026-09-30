中央氣象署表示，熱帶性低氣壓TD30預計在今明（30日、10月1日）發展為輕度颱風「彩雲」，根據目前的移動路徑來看，對於台灣沒有影響。明（10月1日）各地天氣高溫炎熱，不過周五（10月2日）開始北台灣降雨增多，下周一（10月5日）又有一波更強的東北季風到來，北部、東半部有雨，高溫下降。
彩雲最快今生成 台北高溫飆36度
中央氣象署預報員王品翔表示，目前位於關島附近的熱帶性低氣壓TD30，有機會在今明（30日、10月1日）兩天發展為輕度颱風「彩雲」，未來預計會先往西移動，再轉北前進，接近日本近海，對於台灣天氣沒有直接影響。
王品翔指出，明（10月1日）各地天氣多雲到晴，高溫炎熱，大台北有機會飆到36度高溫，降雨方面，午後山區以及南部地區有陣雨發生機會。周五（10月2日）開始，受到東北季風影響，北部、宜蘭高溫下降到30度左右，桃園以北、花蓮有局部短暫雨，宜蘭有局部較大雨勢。
下周一東北季風增強 宜蘭有較大雨勢
未來天氣的部分，周六（10月3日）、下周日（10月4日）東北季風減弱，不過水氣還是偏多，迎風面北部、東半部以及恆春地區有局部短暫雨，東北部有局部較大雨勢，北部高溫仍維持在30到31度。
王品翔表示，下周一（10月5日）開始，又有一波東北季風增強，北部、宜蘭、花蓮高溫下降到27到28度，桃園以北、花蓮有短暫雨，東北部宜蘭還是有局部較大雨勢發生可能。
資料來源：中央氣象署
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中央氣象署預報員王品翔表示，目前位於關島附近的熱帶性低氣壓TD30，有機會在今明（30日、10月1日）兩天發展為輕度颱風「彩雲」，未來預計會先往西移動，再轉北前進，接近日本近海，對於台灣天氣沒有直接影響。
王品翔指出，明（10月1日）各地天氣多雲到晴，高溫炎熱，大台北有機會飆到36度高溫，降雨方面，午後山區以及南部地區有陣雨發生機會。周五（10月2日）開始，受到東北季風影響，北部、宜蘭高溫下降到30度左右，桃園以北、花蓮有局部短暫雨，宜蘭有局部較大雨勢。
未來天氣的部分，周六（10月3日）、下周日（10月4日）東北季風減弱，不過水氣還是偏多，迎風面北部、東半部以及恆春地區有局部短暫雨，東北部有局部較大雨勢，北部高溫仍維持在30到31度。
王品翔表示，下周一（10月5日）開始，又有一波東北季風增強，北部、宜蘭、花蓮高溫下降到27到28度，桃園以北、花蓮有短暫雨，東北部宜蘭還是有局部較大雨勢發生可能。