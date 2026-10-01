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今天天氣：彩雲最快今生成 未來朝日本前進

▲中央氣象署指出，熱帶性低氣壓TD30最快在今天升格為「彩雲」颱風。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：東北季風報到 大台北、東北部有雨

▲未來一周受到東北季風影響，迎風面北部地區有雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：周五、下周一東北季風增強 北東濕冷

中央氣象署表示，熱帶性低氣壓TD30最快今（10月1日）發展為輕度颱風「彩雲」，根據目前的移動路徑來看，對於台灣沒有影響。今（10月1日）各地天氣高溫炎熱，不過周五（10月2日）開始北台灣降雨增多，下周一（10月5日）又有一波更強的東北季風到來，北部、東半部有雨，高溫下降。10月1日今天的天氣，各地為晴到多雲，高溫炎熱，午後南部地區及其他山區有零星短暫陣雨。氣溫部分，台灣各地高溫約31到33度，澎湖、金門，馬祖30到31度；台灣各地及澎湖、金門、馬祖低溫約在24到27度。第25號颱風舒力基已在昨（9月30日）減弱為熱帶性低氣壓，向日本東南方海面移動。熱帶性低氣壓TD30最快今（10月1日）發展為輕度颱風「彩雲」，未來預計會先往西移動，再轉北前進，接近日本近海，對於台灣天氣沒有直接影響。宜蘭、花東、澎湖竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門北部環境部提及，環境風場逐漸轉為東北風，全台風速較弱，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。10月2日明天的天氣，氣象署說明，東北季風增強及影響，大台北及東北部地區有局部短暫陣雨，東北部地區並有局部大雨發生的機率，桃園及東部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。氣象署提及，周六（10月3日）、下周日（10月4日）東北季風減弱，不過水氣還是偏多，迎風面北部、東半部以及恆春地區有局部短暫雨，東北部有局部較大雨勢，北部高溫仍維持在30到31度。下周一（10月5日）開始，又有一波東北季風增強，北部、宜蘭、花蓮高溫下降到27到28度，桃園以北、花蓮有短暫雨，東北部宜蘭還是有局部較大雨勢發生可能。