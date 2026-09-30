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▲《雙囍》被台灣觀眾形容是亞洲式恐怖片，Threads上的評價兩極。（圖／水花電影提供）

第63屆金馬獎入圍名單將在明（1）晚公布，許多強檔大片都受到關注，其中劉冠廷主演的《雙囍》在社群平台呼聲很高，今年春節全台賣破8500萬元，6月登Netflix立刻擠上熱播榜，不同於戲院大眾的正面迴響，在OTT平台的觀眾評價兩極，有人認為《雙囍》完美詮釋了亞洲父母的情勒和權威度，根本是亞洲式恐怖片。金馬獎將在明晚公布入圍名單，其中劉冠廷的《雙囍》呼聲高，他在片中飾演的「庭生」自小父母離異，輪到自己結婚時，很想讓雙方父母都滿意，被迫瞞著他們同一天各辦一場婚禮，讓新娘黛玲（余香凝 飾）和她的爸爸也得配合。片中充斥著生硬的傳統習俗以及人情壓力和長輩的情緒勒索，很多人認為男主角太軟弱，黛玲根本不應該嫁，但也有同樣在單親家庭長大的人，對男主角想滿足兩邊的設定感同身受，感動到淚流不止，不僅在春節時全台賣破8500萬元，6月登Netflix立刻擠上熱播榜。劉冠廷在片中展現了極具層次的精湛演技，完美詮釋了夾在父母恩怨間的為難、崩潰，許多影迷看完直呼其演技已達新高度，37歲的劉冠廷拿過2次金馬男配，此次有機會能問鼎最佳男主角獎，粉絲也都非常期待。《雙囍》劇情描述新郎劉冠廷與新娘余香凝在大喜之日，為了應付水火不容的離婚父母，被迫與婚顧9m88、伴郎蔡凡熙聯手，挑戰在1天內於圓山飯店連辦2場婚禮，試圖瞞天過海、粉飾太平，這場充滿謊言與時間賽跑的「婚禮大戰」，不僅道出舉辦婚禮辛酸，更深刻觸碰了原生家庭的情感傷痕，悲喜交加的劇情故事，被封稱「最佳台式恐怖片。」