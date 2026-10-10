不少台灣人到日本旅遊，第一站都會直衝 UNIQLO掃貨，但近期資深玩家透露，日本掃貨首選早已換成高 CP 值品牌 WORKMAN！不但價格比快時尚更划算，連木村拓哉也愛穿。WORKMAN 在日本高達 1,910 店已超越UNIQLO，已架設台灣版社群平台，預計2027年快閃登台；加上今年 5 月平價神牌 WEGO 插旗西門町，日系平價服飾大戰在台全面點燃。
🟡比UNIQLO更划算！資深玩家赴日改衝WORKMAN
知名旅遊粉專「凱子凱の日本旅行大補帖」分享，去日本旅遊完全不用擔心衣服帶不夠，許多資深玩家更直言到日本第一件事不再是去 UNIQLO，而是直衝 WORKMAN！該品牌防風防水外套、助眠衣與各式機能服應有盡有，許多羽絨外套折合台幣僅約 600 元，特價更是 300 多元就能買到，引爆大量網友留言認同，狂讚「超級宇宙好買，WM 完勝」、「買 10 件在高級戶外牌只能買 1 件」、「當地常看到日本人在逛 WM，觀光客才去 UNIQLO」。
不過也有內行網友提出溫馨提醒與不同看法，指出「WORKMAN 缺點是店面多在郊區或離車站較遠之處，無自駕較不便」、「服飾剪裁偏向工裝較粗糙，且版型尺碼偏小」、「質感一分錢一分貨，若想找時尚潮流款建議認明 Workman Girl 或 Workman Colors 門市」，更有不少網友幽默表示「最怕來台灣後變日幣當台幣賣」，引發熱烈討論。
🟡木村拓哉加持爆紅！平價外套銷量秒殺搶光
WORKMAN 起家於 1980 年，早期專門製作防火防水且耐磨的職人工作服。近年品牌轉型投入大眾戶外與運動機能服飾，並因日本巨星木村拓哉在節目中不經意穿起其一件日幣 980 元（約新台幣 199 元）的刷毛外套，瞬間讓平價外套掀起爆買潮，網路商店與門市電話一夕被洗爆。目前 WORKMAN 在日本已有 1,910 間門市，總數量甚至超越 UNIQLO，並發展出 WORKMAN Plus、WORKMAN 女子等多條人氣副牌。
🟡預計2027登台快閃！2030年前開15間門市
看好台灣消費者對日系平價服飾與戶外機能穿搭的喜愛，WORKMAN 官方也計畫拓展海外市場。根據《日本經濟新聞》報導，品牌預計將於 2027 年率先在台灣開設「期間限定」的試營運快閃門市，並規劃於 2029 年正式在台灣的百貨公司或購物中心展店，目標在 2030 年前於全台設立 15 間門市，主打流行感強烈的「WORKMAN Colors」支線，讓國人未來不用飛日本也能輕鬆爆買。
🟡日系強敵接連搶灘！WEGO西門町首店五月開幕
事實上，被視為 UNIQLO 與 GU 強勁對手的日本高人氣潮流服飾品牌「WEGO」，今年 5 月已率先搶灘台灣！WEGO 首店落腳台北西門町「誠品生活武昌店」4 樓，主打美式街頭、古著風與多變的流行角色聯名單品，深受年輕族群喜愛。WEGO 同樣看好台灣消費市場，預計於 2030 年前在全台擴展至 20 家門市，隨著 WEGO 入駐與 WORKMAN 緊接著登台，台灣平價服飾市場戰況將更加熱絡。
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知名旅遊粉專「凱子凱の日本旅行大補帖」分享，去日本旅遊完全不用擔心衣服帶不夠，許多資深玩家更直言到日本第一件事不再是去 UNIQLO，而是直衝 WORKMAN！該品牌防風防水外套、助眠衣與各式機能服應有盡有，許多羽絨外套折合台幣僅約 600 元，特價更是 300 多元就能買到，引爆大量網友留言認同，狂讚「超級宇宙好買，WM 完勝」、「買 10 件在高級戶外牌只能買 1 件」、「當地常看到日本人在逛 WM，觀光客才去 UNIQLO」。
不過也有內行網友提出溫馨提醒與不同看法，指出「WORKMAN 缺點是店面多在郊區或離車站較遠之處，無自駕較不便」、「服飾剪裁偏向工裝較粗糙，且版型尺碼偏小」、「質感一分錢一分貨，若想找時尚潮流款建議認明 Workman Girl 或 Workman Colors 門市」，更有不少網友幽默表示「最怕來台灣後變日幣當台幣賣」，引發熱烈討論。
WORKMAN 起家於 1980 年，早期專門製作防火防水且耐磨的職人工作服。近年品牌轉型投入大眾戶外與運動機能服飾，並因日本巨星木村拓哉在節目中不經意穿起其一件日幣 980 元（約新台幣 199 元）的刷毛外套，瞬間讓平價外套掀起爆買潮，網路商店與門市電話一夕被洗爆。目前 WORKMAN 在日本已有 1,910 間門市，總數量甚至超越 UNIQLO，並發展出 WORKMAN Plus、WORKMAN 女子等多條人氣副牌。
看好台灣消費者對日系平價服飾與戶外機能穿搭的喜愛，WORKMAN 官方也計畫拓展海外市場。根據《日本經濟新聞》報導，品牌預計將於 2027 年率先在台灣開設「期間限定」的試營運快閃門市，並規劃於 2029 年正式在台灣的百貨公司或購物中心展店，目標在 2030 年前於全台設立 15 間門市，主打流行感強烈的「WORKMAN Colors」支線，讓國人未來不用飛日本也能輕鬆爆買。
事實上，被視為 UNIQLO 與 GU 強勁對手的日本高人氣潮流服飾品牌「WEGO」，今年 5 月已率先搶灘台灣！WEGO 首店落腳台北西門町「誠品生活武昌店」4 樓，主打美式街頭、古著風與多變的流行角色聯名單品，深受年輕族群喜愛。WEGO 同樣看好台灣消費市場，預計於 2030 年前在全台擴展至 20 家門市，隨著 WEGO 入駐與 WORKMAN 緊接著登台，台灣平價服飾市場戰況將更加熱絡。