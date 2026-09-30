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謝展榮、安乙蕎、裴子齊、杜蕾、林暉閔、謝其文、鄭穎今（30）日出席大愛劇《今天愛上我》首映記者會，身為星二代的謝展榮2年前以《有生之年》獲得金鐘新人獎後備受關注，卻坦言這10個月幾乎沒有戲約上門，只好回到劇場系學生熟悉的「本業」，他分享最近靠接演唱會硬體、拆裝台等打工維持生活，前陣子剛幫趙傳在北流的演唱會拆燈，甚至上週還因為房租一度向林暉閔借了2000元周轉。謝展榮透露，拍完上一檔戲後，至今已經約10個月沒再拍戲，這段期間陸續接硬體工作、打雜，甚至記者會結束後他還要趕去拆台，一個時段4小時才拿850至950元，對此他表示這類工作做很久了，對自己來說並不陌生。他也提到今年6、7月時，趙傳在台北流行音樂中心舉辦演唱會，他就去幫忙拆燈。最巧的是去年他同樣在北流，是以金鐘獎新人獎頒獎人的身分進出休息室，進出都備受禮遇，今年再回到同一個地方，卻變成工作人員喊他：「展榮，等等那邊去掃一掃。」巨大落差讓現場笑翻。被問到面對身分轉換，心情是否會受影響，謝展榮倒是看得很開，笑說：「心情很OK，沒有問題，因為不行也得行。」他也透露同事知道他是謝展榮也沒有太多反應，多半叫他「小榮」、「阿榮」，甚至直接喊「欸」。雖然是星二代，謝展榮仍堅持靠自己生活。他坦言最近工作不好找，但不會因此向爸爸謝祖武伸手，「我不會跟我爸借錢。」他也大嘆現階段真的很累，不過仍笑說：「我覺得我已經很強了。」謝展榮也鬆口，上週他因為不熟悉股票介面操作，一度向林暉閔借了2000元週轉付房租，不過他對此態度坦然，認為演員工作本來就有空窗期，能靠其他工作撐過去也是一種方式。除了打工近況，他也分享最近為戲調整身形，上一部戲曾為貼近角色原型增重3、4公斤，接著又因下一部戲需要較瘦狀態，在短時間內急瘦約8公斤。他坦言方式就是少吃多動，但也提醒大家不要模仿，「這樣其實沒有很健康」，甚至現場認了「我現在就很暈」，同時他也喊話劇組，如果有好的角色，歡迎聯繫他演出。