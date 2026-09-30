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演員謝展榮過去曾被封為「最窮星二代」，爸爸謝祖武曾替他換車，但只幫忙付頭期款，剩下車貸都由他自己負擔。謝展榮今（30）日出席大愛劇《今天愛上我》首映記者會，被問到車貸是否還完，他立刻表示早就還清，並透露目前下一個人生目標，是希望30歲左右能存到頭期款買房。謝展榮表示，車貸已經還完很久，「我大一的時候就還完了，我現在已經23了。」他坦言目前還是會看車，最近也曾看到另一台喜歡的車心動，但立刻被現場眾人勸阻「別貸了」，讓他笑說現階段還是以存錢為主。談到未來目標，謝展榮說希望能在30歲左右存到一筆頭期款，買一間小房子。不過他也很務實地補充，30歲只是理想目標，「三十幾就可以給自己一點寬裕的時間，三十九也是三十幾。」笑翻眾人。雖然是謝祖武兒子，但謝展榮從出道以來就鮮少走靠爸路線。先前被封「最窮星二代」，就是因爸爸只幫他付車子頭期款，後續貸款全由他自己負責。他今天也再度強調，自己不會跟爸爸借錢，生活費不夠就去接工作。謝展榮透露，這10個月沒有拍戲時，就去做演唱會硬體、拆燈、裝台等工作，像趙傳演唱會他也曾到北流幫忙拆燈。從演員身分切換到幕後工作，他心態相當坦然，認為這些都是可以支撐生活的方式。父子相處也相當有趣。被問到爸爸謝祖武是否會管他喝酒，謝展榮表示不會，前幾天才跟爸爸一起喝。至於謝祖武近況，他爆料爸爸最近好像很想戒酒，結果問他要戒幾天，對方竟回答「戒兩天」，還說不能一次戒，否則會出事。謝展榮笑虧，他更傾向相信爸爸不是為了健康戒酒，而是想停個兩、三天再喝，這樣比較快有感覺，「技術性的，技術性的喝。」逗得現場一片大笑。在《今天愛上我》中，謝展榮飾演較打破框架的角色，被問到本人是否也相似，他透露自己從小就沒什麼框架，家裡沒有特別要求成績，老師也不太管他，「我從小一有記憶以來就蠻皮的。」過去還曾是熱音社，個性確實和角色有部分相近。謝展榮這次在《今天愛上我》中與裴子齊、林暉閔、鄭穎等北藝大學長姐合作，也讓他直呼相當有趣。他透露，大家原本在學校就已經蠻熟的，所以這次合作起來也比較放鬆。尤其和裴子齊對戲時最容易笑場，「看到他的臉我就想笑，他看我的臉也想笑。」雖然一開始很難立刻進入角色，但謝展榮也強調，兩人最後還是會以專業為主，NG大概一、兩次就能收住情緒完成拍攝。大愛劇《今天愛上我》10月5日起，週一至週五晚間八點，在大愛電視及大愛劇場YouTube頻道同步播出。