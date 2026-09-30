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浴室水槽突出現「一對眼睛」！女子嚇壞尖叫

▲凱西最初看到一對眼睛從洞口探出時嚇得尖叫，丈夫查看後才知道是青蛙，兩人觀察後更發現牠似乎把水槽當成住所，在管線間自在穿梭。（圖／翻攝自Tiktok@originalsinkfrog）

不忍心安樂死！「水槽蛙」從排水孔住進豪華新家

▲面對安樂死或飼養的選擇，兩人決定留下牠，還準備大型飼養箱，讓「水槽蛙」升級住豪宅。（圖／翻攝自Tiktok@originalsinkfrog）

美國佛羅里達州凱西使用浴室水槽時，突然發現排水孔裡有雙眼睛盯著自己，嚇得當場尖叫，丈夫布萊恩趕來後才發現是一隻小青蛙。這隻青蛙在水槽管線與排水孔間待了6周，夫妻還替牠取名「水槽蛙」。直到兒子準備返家同住，兩人才將牠引出，意外發現牠是外來種古巴樹蛙。這名不速之客最終被兩人正式收編，從排水孔一路升級住進豪華飼養箱，讓故事有了完美結局。事發當時，凱西正準備使用浴室水槽，沒想到一低頭，就看到排水洞裡出現一對眼睛，和她四目相接，突如其來的畫面讓她嚇得放聲尖叫。布萊恩趕到後，才確認躲在水槽排水孔中的「怪客」其實是一隻小青蛙。夫妻倆一開始相當納悶，不明白牠究竟是怎麼穿過戶外管線，一路進入家中的水槽。由於擔心青蛙可能受困，兩人便持續觀察牠的狀況，結果卻發現這隻青蛙似乎過得相當自在，不但沒有急著離開，還經常在管線和排水洞之間來回穿梭。這段奇妙的居家插曲讓夫妻倆覺得相當有趣，於是將「水槽蛙」的故事分享到社群媒體上，還替這名意外入住的房客取了專屬綽號。就這樣，這隻小青蛙在浴室水槽裡待了6周。直到夫妻倆的兒子準備回家同住，兩人才決定不能再讓牠繼續霸佔水槽，開始想辦法將牠從排水孔引出來。小青蛙成功現身後，夫妻倆進一步確認牠的身分，才發現原來這並不是普通的青蛙，而是一隻外來種古巴樹蛙。面對這名特殊「房客」，兩人只剩下養下來或安樂死兩個選擇。最後，夫妻倆不忍心讓牠被安樂死，決定將這隻待在水槽裡多周的青蛙正式留下來。他們特別買了一個大型飼養箱，讓「水槽蛙」告別狹窄的排水管線，直接入住寬敞的新家。如今「水槽蛙」已經有了自己的大房子，夫妻倆也會不時觀察牠搬家後的生活。雖然浴室水槽早已恢復正常，但布萊恩似乎還沒完全改掉原本的習慣。他笑說，「每次我走進浴室，還是會下意識看向那個洞，找尋那對眼睛，然後才想起來牠已經換大房子生活了。」