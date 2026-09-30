基隆市政府（29）日舉辦「2026 K STAR基隆之星」發表記者會，公布今年伴手禮獲獎名單及特色伴手禮業者輔導成果。其中，專注香氛創作的「香氛森林」以「春日芭樂樹香氛噴霧」榮獲最高榮譽「潮嚮之星」；同時透過品牌及包裝設計輔導，攜手連珍糕餅店、黃皇龍養蜂場及陳耀輝面桶寮綠竹筍3家在地業者，提升產品辨識度與市場溝通力。今年獲獎商品也將首度前進韓國首爾設計節，並參與國內展售及採購媒合活動，讓基隆好商品拓展更多市場。
今年「K STAR基隆之星」邁入第三屆，本屆共有28家業者、52件商品參與，最終10件商品脫穎而出。獲獎商品包括「人氣之星」MINI私房點心「九入珍寶禮盒」、心干寶貝「手作海潮禮盒」、綠竹園山薯農場「金筍迎青」；「新秀之星」乾記食品「丸進辣椒醬・傳統味」、山焙－烘焙萃取製茶所「港町茶禮盒・典藏版」、艾利鼻子「氣味航線系列・空間情境噴霧」；「永續之星」沐澧mooni「Ke-Lâng黑鳶順風旅行組」、蔡技食品「基隆鎖管醬」、萌老大「全魚利用寵物伴手禮」，以及「潮嚮之星」香氛森林「春日芭樂樹香氛噴霧」，展現基隆山海資源、飲食文化與地方特色。
其中，「潮嚮之星」由誕生於基隆和平島的「香氛森林」所出品的「春日芭樂樹香氛噴霧」獲得全場評審青睞。品牌從基隆多雨的生活經驗汲取靈感，將療癒陰雨的想像化為香氛；此次獲獎以臺灣芭樂為靈感，打造清新果香，呈現獨具辨識度的臺灣風味。品牌也持續在和平島推動手作與調香體驗，透過氣味訴說基隆故事。
市府產業發展處處長蔡馥嚀表示，今年獲獎商品多元，各自融入基隆在地風土，也展現業者的創意與巧思。市府今年同步推動「基隆市特色伴手禮業者輔導計畫」，邀請連珍糕餅店、黃皇龍養蜂場及陳耀輝面桶寮綠竹筍3家業者與青年設計師合作，從品牌及包裝著手創新，重新梳理商品故事與視覺形象。
蔡馥嚀處長指出，創立逾百年的連珍糕餅店透過創新設計，讓老字號品牌展現新樣貌；養蜂場及綠竹筍則以在地特色農產品的「量少質精」為基礎，藉由品牌與包裝重塑，凸顯產地故事與產品價值，提升市場辨識度與溝通力。此外，適逢「基隆400」，市府推出兼具紀念性與實用性的「基隆400」限定提袋，採防水PVC半透明材質設計，搭配在地伴手禮推廣活動，讓民眾將基隆城市記憶帶回家。
市府產發處青年事務科科長李惠淇表示，本屆獲獎商品除可於各品牌店家購買，後續也將配合國內外展售活動推出，讓消費者有更多機會認識、選購基隆特色商品；相關活動也將搭配「基隆400」限定提袋等推廣內容，民眾有機會取得限量提袋。
更多資訊可關注「潮嚮．山海基隆」Facebook粉絲專頁
https://www.facebook.com/ilovekeelung/
※臺北採購媒合暨展售會
地點：松山文創園區北向製菸工廠一樓
日期：115年11月6日（五）至11月8日（日）
※2026年第25屆首爾設計節（Seoul Design Festival, SDF 2026）
地點：首爾 COEX 會展中心 A館
日期：115年11月26日（四）至11月29日（日）
[基隆市政府廣告]
我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡馥嚀處長指出，創立逾百年的連珍糕餅店透過創新設計，讓老字號品牌展現新樣貌；養蜂場及綠竹筍則以在地特色農產品的「量少質精」為基礎，藉由品牌與包裝重塑，凸顯產地故事與產品價值，提升市場辨識度與溝通力。此外，適逢「基隆400」，市府推出兼具紀念性與實用性的「基隆400」限定提袋，採防水PVC半透明材質設計，搭配在地伴手禮推廣活動，讓民眾將基隆城市記憶帶回家。
市府產發處青年事務科科長李惠淇表示，本屆獲獎商品除可於各品牌店家購買，後續也將配合國內外展售活動推出，讓消費者有更多機會認識、選購基隆特色商品；相關活動也將搭配「基隆400」限定提袋等推廣內容，民眾有機會取得限量提袋。
更多資訊可關注「潮嚮．山海基隆」Facebook粉絲專頁
https://www.facebook.com/ilovekeelung/
地點：松山文創園區北向製菸工廠一樓
日期：115年11月6日（五）至11月8日（日）
※2026年第25屆首爾設計節（Seoul Design Festival, SDF 2026）
地點：首爾 COEX 會展中心 A館
日期：115年11月26日（四）至11月29日（日）
[基隆市政府廣告]