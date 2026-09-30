全球超過5800家企業比拚永續，中華電信衝進前段班，根據國際媒體《TIME》公布「2026全球最永續企業」（World's Most Sustainable Companies 2026）榜單，中華電信今年一舉躍升至全球第39名，躋身全球TOP 1%名單內，更拿下台灣電信業第一，這也是中華電信連續第3年入榜，與全球頂尖企業並駕齊驅，彰顯中華電信強勁的永續實力獲得國際高度肯定。
「全球最永續企業」由《TIME》與國際數據研究機構Statista共同評選，評選範圍涵蓋全球43個國家、20個產業、超過5800家企業，並從企業「承諾與評級」、「揭露與透明度」以及「環境與社會實際績效」3大構面、超過20項關鍵指標進行綜合評比。
誠信治理、透明揭露 中華電信永續表現深受信賴
中華電信董事長簡志誠表示，很榮幸公司憑藉永續治理制度、持續推動永續行動，以及結合AI、ICT科技的創新實踐，再度獲得國際肯定。面對氣候變遷、AI快速發展及地緣環境變化等全球挑戰，未來將持續以「數位韌性、智慧賦能、永續未來」3大策略為方向，將永續理念融入日常經營。
在永續治理方面，中華電信表示，公司已連續2年獲得MSCI ESG Rating最高AAA評級、連續3年獲得CDP氣候變遷評比最高A級，同時也是台灣首批提前一年接軌IFRS S1、S2國際永續揭露準則的企業，並發布永續相關財務資訊專章，強化永續及氣候相關風險與機會的資訊揭露。
AI幫基地台省電 去年節省數百萬度電
面對AI時代快速成長的能源需求，中華電信引進AI節能技術，並結合自主研發的智慧管理方案，即時分析行動網路負載，依據使用狀況智慧調控基地台運作，並在離峰時段進行動態休眠，在維持網路服務品質的同時降低能源消耗。
中華電信指出，2025年透過AI智慧節能已節省數百萬度電，希望在通訊服務持續成長的同時，提高能源使用效率、降低環境負荷。AI也被應用到生態保育。中華電信運用AI影像辨識、AI聲音辨識及AIoT環境監測等技術，打造「鳥類水上方舟」智慧保育模式，透過科技即時掌握棲地環境及潛在威脅，協助守護鳥類及濕地生態。
AI成防詐第一線 每年平均擋107.7億次威脅
在社會永續方面，中華電信則將AI導入通訊防詐，利用AI辨識異常內容及可疑特徵，攔阻可能的詐騙訊息，防護範圍從境內延伸至境外，並涵蓋商業簡訊及個人多媒體簡訊。此外，中華電信也推出「防駭守門員」、「色情守門員」、「LINE Bot AI防詐隊長」等網路資安防護服務。根據中華電信統計，相關服務每年平均阻擋107.7億次資安及詐騙威脅。
中華電信也舉辦數位防詐宣導課程及AI互動體驗，協助高齡長者與弱勢族群提升網路安全意識、數位應用及識詐防詐能力。簡志誠表示，永續發展已成為企業核心競爭力的重要基礎，也是企業創造長期價值的關鍵。
此次獲《TIME》評選為全球TOP 1%永續企業，是對中華電信長期推動ESG成果的肯定；未來將持續透過科技創新推動淨零減碳、生態保育及社會共融，實踐「科技向善、永續共好」。
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中華電信董事長簡志誠表示，很榮幸公司憑藉永續治理制度、持續推動永續行動，以及結合AI、ICT科技的創新實踐，再度獲得國際肯定。面對氣候變遷、AI快速發展及地緣環境變化等全球挑戰，未來將持續以「數位韌性、智慧賦能、永續未來」3大策略為方向，將永續理念融入日常經營。
在永續治理方面，中華電信表示，公司已連續2年獲得MSCI ESG Rating最高AAA評級、連續3年獲得CDP氣候變遷評比最高A級，同時也是台灣首批提前一年接軌IFRS S1、S2國際永續揭露準則的企業，並發布永續相關財務資訊專章，強化永續及氣候相關風險與機會的資訊揭露。
AI幫基地台省電 去年節省數百萬度電
面對AI時代快速成長的能源需求，中華電信引進AI節能技術，並結合自主研發的智慧管理方案，即時分析行動網路負載，依據使用狀況智慧調控基地台運作，並在離峰時段進行動態休眠，在維持網路服務品質的同時降低能源消耗。
中華電信指出，2025年透過AI智慧節能已節省數百萬度電，希望在通訊服務持續成長的同時，提高能源使用效率、降低環境負荷。AI也被應用到生態保育。中華電信運用AI影像辨識、AI聲音辨識及AIoT環境監測等技術，打造「鳥類水上方舟」智慧保育模式，透過科技即時掌握棲地環境及潛在威脅，協助守護鳥類及濕地生態。
AI成防詐第一線 每年平均擋107.7億次威脅
在社會永續方面，中華電信則將AI導入通訊防詐，利用AI辨識異常內容及可疑特徵，攔阻可能的詐騙訊息，防護範圍從境內延伸至境外，並涵蓋商業簡訊及個人多媒體簡訊。此外，中華電信也推出「防駭守門員」、「色情守門員」、「LINE Bot AI防詐隊長」等網路資安防護服務。根據中華電信統計，相關服務每年平均阻擋107.7億次資安及詐騙威脅。
中華電信也舉辦數位防詐宣導課程及AI互動體驗，協助高齡長者與弱勢族群提升網路安全意識、數位應用及識詐防詐能力。簡志誠表示，永續發展已成為企業核心競爭力的重要基礎，也是企業創造長期價值的關鍵。
此次獲《TIME》評選為全球TOP 1%永續企業，是對中華電信長期推動ESG成果的肯定；未來將持續透過科技創新推動淨零減碳、生態保育及社會共融，實踐「科技向善、永續共好」。