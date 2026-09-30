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高密度GPU用電暴增 穩定供電成算力第一道防線

GPU不是買越多越好 關鍵是把算力變成競爭力

大同今（30）日舉辦產品發表會及「算力無界．大同新未來（Power Ready for AI）」論壇，展現AI Data Center（AIDC）一站式基礎設施的整合能力。大同集團總經理張松鑌指出，相關產品已取得訂單，除了台灣市場外，海外同步拓展市場，目前日本及東南亞市場進度最快。AIDC供電不再只是容量問題，而是必須從電網、變壓器、發電機、UPS一路整合至機櫃端，才撐得起持續運轉的AI算力。張松鑌指出，傳統資料中心已難以因應高密度AI運算與快速部署需求，未來AIDC將朝向模組化、標準化、彈性擴充發展。本次提出概念驗證 (PoC) 是依照集團自身需求來規劃，6月才提出初步規劃、不到4週就完成安裝等，但仍需約1個月測試。天宇工業委託正誼工程顧問施正雄技師指出，AI時代單一高密度機櫃功率，已從傳統資料中心約5至15kW，大幅提升至100kW、200kW，甚至300kW以上。大同世界科技總經理劉盈秀指出，產業正從SaaS走向TaaS（Token as a Service）時代。企業競爭關鍵不只是擁有多少GPU，而是如何提升「算力轉化率」，將底層算力轉化為營運效率與商業價值；透過雲地混合架構與AI CDC，也能兼顧效能、資安與擴充需求。大同節能空調業務處副處長黃鍵修表示，高密度運算讓冷卻成為AIDC能否穩定運作的關鍵。大同以製冷端、緩衝穩定端、散熱解熱端三大系統打造模組化冷卻架構，並透過標準化及工廠預組裝，提高部署效率及擴充彈性。