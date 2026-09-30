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▲YC03_Y16。（圖／高市府捷運局提供）

▲YC01_Y3車站。（圖／高市府捷運局提供）

▲RKC01_BSS7。（圖／高市府捷運局提供）

高雄捷運工程品質再獲肯定！捷運工程團隊從施工品質、工地安全層層把關，本屆「2026城市工程品質金質獎」共有5件捷運標案同獲殊榮，其中小港林園線RLC01標更榮獲最高榮譽「特優金質獎」，黃線YC01、YC03標另獲「職業安全衛生金優獎」，展現捷運團隊對工程品質與施工安全的高度重視與堅持。捷運局表示，本屆獲獎標案及獎項如下：一、小港林園線RLC01標（榮工工程股份有限公司）：特優金質獎二、岡山路竹延伸線RKC02標（遠揚營造工程股份有限公司）：金質獎三、黃線YM01標鳥松機廠（德昌營造股份有限公司）：金質獎四、黃線YC01標（馬來西亞商金務大工程股份有限公司）：金質獎、職業安全衛生金優獎五、黃線YC03標（工信工程股份有限公司）：金質獎、職業安全衛生金優獎捷運局進一步表示，「城市工程品質金質獎」邁入第十二屆，由高雄市建築師公會（執行公會）、結構工程工業技師公會及土木技師公會共同主辦，並由產、官、學界專家組成評審團，公平客觀的原則嚴格把關，深入現地勘查施工品質，表揚在施工技術、專業智識與安全管理表現優異之團隊，是對第一線工程人員最實質的肯定。多項標案同時獲獎，不僅代表工程團隊精益求精的堅持，也讓市民對捷運工程品質更加安心信賴。捷運局長吳嘉昌表示，工程品質是捷運建設的根本，這次多項標案獲得肯定，是所有統包、專管與監造團隊齊心協力的美好成果。捷運局緊盯品管與落實安全，特別感謝第一線工程團隊在施工中不斷檢討與精進。「獲獎是肯定，更是責任的延續」，唯有將每一道工序做得更紮實，才能在未來讓市民搭上捷運的那一天，真正感到安心與放心。捷運局強調，工程品質沒有捷徑，施工安全應全程確保。未來將持續秉持「品質第一、安全優先」原則，落實工程品質及職業安全衛生管理，精進施工管理作為，並以本次獲獎為動力，穩健推動各項捷運建設，打造更安全、更優質的高雄軌道路網。