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泰國首都曼谷上週末遭遇暴雨襲擊，全市淹水成災，造成至少22死，高達260萬人受到影響。對此，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）29日晚間視察曼谷塞邁區（Sai Mai）的淹水情況，並直接從口袋抽出大把鈔票發放給災民，全程都被臉書直播紀錄下來，阿努廷發錢時還開玩笑說「噓！我只有這麼多，再多就不夠分了」，掀起總理賑災當場自掏腰包發錢是否適合的爭議。根據《曼谷郵報》報導，阿努廷當晚前往居住逾萬人的班烏阿頌住宅區「Ban Ua-Athorn」進行視察。該社區已遭洪水圍困長達5天，阿努廷此行旨在發放物資並關切災情。發放完賑災物資後，部分災民要求與總理合照。根據民間救援組織臉書粉專「Sai Mai Must Survive」的現場直播影片，可以看見阿努廷突然從褲袋掏出一疊現金，當場向災民發放每張面額1000泰銖的鈔票。阿努廷當時更以輕鬆幽默的語氣笑稱，「噓，這是我身上所有的錢了，再多就不夠分了」。其隨行安保人員隨即舉手遮擋鏡頭，現場亦可聽見有人在喊「請不要拍攝」。這段畫面隨後在社群網路瘋傳，引發總理賑災現場直接發放現金是否合乎法規與適當性的討論。面對輿論質疑，阿努廷於30日在防災減災署發表演說時正面回應，「我的錢很乾淨，昨晚發給災民的金額甚至還不到我擔任總理薪水的一半」。阿努廷解釋說，當時災民跋涉許久前來見他，而隨行準備的賑災物資已經發完，「我只是盡我所能發放手邊有的東西，這完全是出於善意」。阿努廷強調，他的本意只是提供災民幫助，從未從政治角度去思考此事。對於引發的法律與政治爭議，泰國知名電視主持人索拉育（Sorayuth Suthassanachinda）在新聞節目中指出，由於目前並非選舉期間，總理私下向災民提供經濟援助並不構成違法行為。不過索拉育也指出，此例一開，未來總理每次公開亮相，民眾恐怕都會開始期望並向其索取現金，後續效應仍有待觀察。