小孟老師分析今（1）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：心態平和友善
感情：表現大方俐落
財運：正偏財運勢佳
牡羊幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：雙子
金牛座：
工作：投資公益事業
感情：有氣質吸引力
財運：主動向外開發
金牛幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：魔羯
雙子座：
工作：良好工作表現
感情：兩方情投意合
財運：控制購物慾望
雙子幸運色：黑色
貴人：金牛
小人：水瓶
巨蟹座：
工作：計劃大膽執行
感情：擦出愛情火花
財運：適合大筆買賣
巨蟹幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：處女
獅子座：
工作：勇於開拓業務
感情：易被異性關心
財運：薪資加薪有旺
獅子幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
處女座：
工作：保持清醒頭腦
感情：喜歡相親對象
財運：積蓄豐厚不斷
處女幸運色：淡藍色
貴人：水瓶
小人：牡羊
天秤座：
工作：意料驚喜發生
感情：獲得女性貴人
財運：儲蓄不斷增加
天秤幸運色：玫瑰色
貴人：雙魚
小人：射手
天蠍座：
工作：真心展現誠意
感情：趁機表露心跡
財運：可望擴大投資
天蠍幸運色：卡其色
貴人：獅子
小人：巨蟹
射手座：
工作：大家一起公益
感情：人際關係熱絡
財運：營銷獲利有望
射手幸運色：橘色
貴人：處女
小人：金牛
魔羯座：
工作：幽默風趣開朗
感情：自然大方好感
財運：金錢周轉順利
魔羯幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：獅子
水瓶座：
工作：帶動大家情緒
感情：風趣幽默開朗
財運：金錢收支平衡
水瓶幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：天秤
雙魚座：
工作：成功得成就感
感情：為人好評不斷
財運：錢滾錢獲利快
雙魚幸運色：白色
貴人：雙子
小人：天蠍
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：心態平和友善
感情：表現大方俐落
財運：正偏財運勢佳
牡羊幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：雙子
金牛座：
工作：投資公益事業
感情：有氣質吸引力
財運：主動向外開發
金牛幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：魔羯
雙子座：
工作：良好工作表現
感情：兩方情投意合
財運：控制購物慾望
雙子幸運色：黑色
貴人：金牛
小人：水瓶
巨蟹座：
工作：計劃大膽執行
感情：擦出愛情火花
財運：適合大筆買賣
巨蟹幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：處女
獅子座：
工作：勇於開拓業務
感情：易被異性關心
財運：薪資加薪有旺
獅子幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
處女座：
工作：保持清醒頭腦
感情：喜歡相親對象
財運：積蓄豐厚不斷
處女幸運色：淡藍色
貴人：水瓶
小人：牡羊
天秤座：
工作：意料驚喜發生
感情：獲得女性貴人
財運：儲蓄不斷增加
天秤幸運色：玫瑰色
貴人：雙魚
小人：射手
天蠍座：
工作：真心展現誠意
感情：趁機表露心跡
財運：可望擴大投資
天蠍幸運色：卡其色
貴人：獅子
小人：巨蟹
射手座：
工作：大家一起公益
感情：人際關係熱絡
財運：營銷獲利有望
射手幸運色：橘色
貴人：處女
小人：金牛
魔羯座：
工作：幽默風趣開朗
感情：自然大方好感
財運：金錢周轉順利
魔羯幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：獅子
水瓶座：
工作：帶動大家情緒
感情：風趣幽默開朗
財運：金錢收支平衡
水瓶幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：天秤
雙魚座：
工作：成功得成就感
感情：為人好評不斷
財運：錢滾錢獲利快
雙魚幸運色：白色
貴人：雙子
小人：天蠍
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。