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補助8所學校「智慧廚餘機」 落實永續循環

台北市校園接二連三爆出食安危機，台北市長蔣萬安近日更因此親自到金華國中「試菜」，過程中還拿出儀器測量鹹度，反遭外界狠酸是「大安區鹹人」。對此，台南市長黃偉哲近日在Threads分享台南營養午餐與廚餘減量措施，開頭直接寫下「我們忙的是營養午餐的態度，不是鹹度也不是甜度！」立即引發聯想，留言區紛紛笑稱「酸度」似乎比鹹度更有感。黃偉哲指出，目前台南市學校營養午餐自辦率達94.5%，市府透過精準備餐、菜單調整及廚餘秤重等方式，將實際剩食情況轉化為供餐調整的回饋依據，持續推動校園廚餘減量。他表示，相關措施已讓台南市各級學校每日平均廚餘量從原本約8100公斤，降至4650公斤左右，減幅約43%，希望藉此減少食物浪費，同時提升學生用餐品質。除了從源頭減少廚餘，黃偉哲更進一步提到，台南今年補助8所學校試辦廚餘處理設備，協助學校導入智慧廚餘機。他實際操作設備，透過乾燥、破碎等方式處理剩食，廚餘體積及重量最高可減少70%至90%以上，後續也能作為有機堆肥的原料，讓午餐從產地到餐桌，每一個環節都是永續循環實踐。黃偉哲同時宣布，自115學年度起，台南市將全面補助國中小營養午餐。「免費不代表可以犧牲品質！」他強調，市府仍會持續從食材安全、供餐品質與餐點份量等面向進行把關，也要傾聽孩子們的意見，希望讓學生不只是吃得飽，也能吃得營養、吃得安心。不過，真正讓這篇貼文引爆討論的，仍是黃偉哲開頭的那一句，不少網友看到後紛紛直呼「這篇要測酸度啦」、「這篇不用測鹹度，一看就是整個酸度爆表」、「好喜歡放冷箭的偉哲」、「好嗆好喜歡」、「我懷疑你在偷臭」、「上班時間大安區的閒人——蔣萬安」、「現在台南市長直接不演了捏，有夠針對的，我喜歡」。