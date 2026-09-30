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台北市長蔣萬安免費營養午餐政策9月1日上路，沒想到卻陸續發生師生腹瀉事件，先是成淵高中87名師生食物中毒，隨後金華國中9月4日有師生食用「小卷」後嘔吐、腸胃不適，如今民進黨市議員洪健益表示，接獲家長陳情，松山區某國小24日營養午餐吃完小卷後，有近10名師生嘔吐、腸胃不適，調查後發現，兩校「小卷」供應商竟然是同一家。北市教育局今（30）日證實，有9名學生腸胃不適，其中6人初估是腸胃炎，但包括吃素的學生，不排除流感或諾羅病毒。教育局說，民族小學校方25日接獲反映後，第一時間即啟動應變處理，完成校安及衛生局通報，並配合衛生局進行留樣檢體採樣、疫調及供餐場域稽查。經查，供應廠商為同一中央廚房，同時供應其他三所學校，教育局已全面清查；目前僅民族國小同一班級發生學生不適情況，其餘三校均未發現，後續將持續追蹤學生健康狀況及檢驗結果，嚴格把關校園食品安全。教育局指出，小9月24日共有716名師生食用校園營養午餐。截至9月26日最新疫調結果，二年級單一班級有9名學生陸續出現腸胃不適相關症狀，其中包含食用素食餐點的學生。6名學生已由家長陪同就醫，其餘3名則未就醫。經醫師初步評估為腸胃炎，不排除流感或諾羅病毒等病毒性成因，確切原因仍待進一步釐清，相關學生目前均已返校，已無身體不適情形。教育局表示，已全面清查同一中央廚房供應的其他三所學校，目前均未發現有學生出現類似群聚不適情形。事件發生後，校方立即啟動應變措施，除完成相關通報外，也針對出現症狀學生持續追蹤，並啟動全校健康監測機制，由各班導師掌握學生身體狀況，同時針對課桌椅、門把等教室環境進行全面清潔消毒。衛生局於9月25日接獲通報後，當日即派員前往民族國小採集營養午餐食餘留樣檢體送驗，檢驗結果預計約需2週；並於9月26日前往供餐的健康國小自設中央廚房進行稽查，查獲運輸車運送時間及衛生紀錄表、車輛清潔紀錄表未落實填寫，以及截油槽不潔等2項衛生缺失，已責令限期改善。屆期複查如仍不符合規定，將依違反《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，處新臺幣6萬元以上、2億元以下罰鍰