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WeCare高雄發起人、高雄市議員第四選區候選人尹立，與第一選區林慧欣、第三選區蔡秉璁、第九選區蘇致榮及第十選區黃敬雅，五位來自高雄不同選區的新人合體，29日晚間透過「Wecare高雄」臉書粉專直播。五人一面在鏡頭前大啖旗山香蕉，一面分享各自的競選小物與遇到的趣事，也從不同的地區、專業與經驗出發，暢談對高雄未來的想法。第一選區林慧欣在直播中分享，中秋節前團隊特別手工製作「凍蒜蒜頭」小物，利用「蒜頭」和「凍蒜」的諧音，把節慶祝福變成有趣的小巧思。沒想到掃市場、跑社區時相當受歡迎，甚至還有鄉親特地到服務處詢問。她笑說：「選舉不一定每件事都要很嚴肅，有時候一顆蒜頭，就可以讓大家都開開心心，連結情感。」第三選區蔡秉璁說，這次中秋連假，安排了許多掃街掃市場的行程，因為名字的諧音，除了之前製作過的「菜脯餅」，近期也製作了「菜瓜布」的文宣品，更因為林慧欣帶來的靈感，也在中秋節前後，準備了「兩日限定」的青蔥到市場發送，民眾反應熱烈，迅速索取一空。第四選區尹立提到，這次選擇馬玉山高鈣穀粉當小物，主要是當初馬玉山觀光工廠在規劃時，自己就是主要規劃者，又是左營在地的公司，行銷世界八十幾個國家，而且長輩也都很喜歡，很容易跟長輩打成一片。第九選區蘇致榮也提到鳳山選區長輩多，送上捏捏球除了能當作活絡手指、舒壓的小玩具，邊看電視邊聊邊捏也能活絡筋骨，順便用幾句輕鬆的幽默話語逗長輩開心，這就是跑基層最自然的「阿榮式幽默」。第十選區黃敬雅則提起自己投入選戰最深刻的初衷，對她而言，選舉中最珍貴的無形小物便是「平安」二字。昔日特殊的生命轉折，使她比任何人都更能銘心體悟，歲月靜好、安穩度日才是生命中最無價的依歸，這也正是她投身公共事務的強大原動力。五位候選人也分享許多走訪地方、與市民互動的故事，從各自選區的生活經驗與地方特色，聊聊投入地方工作初衷與過程中的種種。直播過程中，五人也特別準備旗山香蕉，一起品嚐高雄在地農產，以實際行動力挺高雄在地農產。林慧欣所參選的第一選區包含旗山，香蕉也是旗山具代表性的農產；眾人一邊吃香蕉、一邊聊地方，也希望透過輕鬆的直播方式，讓更多人認識高雄不同區域的特色與產業。「WeCare高雄」是高雄重要的公民運動，尹立也是Wecare高雄發起人。這次匯聚來自不同選區的議員新人，從各自走過的地方、接觸的市民與不同專業出發，分享對高雄未來的期待，延續關心高雄、在乎的精神，力拼成為未來議會的即戰力，攜手繼續推動城市進步。