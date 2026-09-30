TNCAP今（30）日公布MG ZS最新撞擊測試成績，在2026年第二版評等制度下，MG ZS最終僅取得0顆星。對此，台灣MG稍早正式發出聲明，強調目前台灣販售的MG ZS已採用全球車系最高規格配置，符合國內現行強制性安全法規要求。針對此次TNCAP測試所反映的安全改善事項，MG Taiwan宣布將針對受影響車輛主動實施免費召回，預計改善「3大安全問題」，分別是側氣囊未正確展開、受撞擊後座椅墊鬆動以及電瓶負極端子夾持力檢測。
TNCAP第二版制度更嚴！MG ZS最終評價僅獲0星
TNCAP今（30）日公布MG ZS最新撞擊測試評價為0星，引發大批車主關注。對此，MG Taiwan表示，本次評測採用2026年TNCAP第二版制度，相較舊版評測標準，各評分領域星級給分門檻提高，檢測項目與測試情境也更加完整，其中兒童保護及安全輔助兩大面向的要求更為提升，以更全面方式檢視車輛在各種情境下的安全表現。
此次MG ZS在成人保護、兒童保護、弱勢道路使用者保護及安全輔助4大評分領域，分別獲得2星、5星、3星及0星。由於TNCAP整體星級採4大評分領域最低星等認定，因此MG ZS最終整體評等為0星。
MG Taiwan表示，目前台灣販售的MG ZS，已選用導入當時該車系全球產品中的最高規格配置。面對TNCAP第二版新的評測標準，此次成績並不理想，未來將把評測結果作為產品規劃與安全科技導入的重要參考。
前座椅背車縫線影響側氣囊展開！ZS後座椅墊也有鬆動疑慮
針對本次MG ZS在TNCAP第二版制度評測下，成人保護項目所反映的安全改善事項，MG Taiwan表示，經檢視後主要涉及特定生產期間的前座椅背皮套縫線作業規格管理，以及部分組裝作業等因素。
其中第一項為2025年3月至2026年9月生產的部分MG ZS車型，前座椅背皮套車縫線較密，可能影響側氣囊展開。MG Taiwan表示，相關車輛回廠後，將免費檢查並更換前排正、副座椅背。
第二項則為2023年8月至2026年9月生產的部分MG ZS車型，後座椅墊插銷可能未妥善定位，車輛發生撞擊時，後座椅墊可能有鬆動疑慮。車主回廠後，原廠將免費檢查後座椅墊插銷定位狀態，必要時重新安裝，以確保插銷妥善定位。
電瓶負極端子也列入召回 強烈撞擊恐影響車門自動解鎖
第三項召回問題同樣針對2023年8月至2026年9月生產的部分MG ZS車型，MG Taiwan指出，車輛受到強烈撞擊時，電瓶負極樁頭與端子間可能因附著髒污或扭力等因素，造成端子夾持力不足，進而影響車門自動解鎖功能。
針對此問題，相關車輛回廠後，原廠將免費檢查並清潔電瓶負極樁頭及端子，再依標準扭力鎖緊。
MG Taiwan：持續精進車輛安全 召回通知將陸續寄發
MG Taiwan表示，品牌始終將車輛安全視為發展的重要基礎，並持續以兼顧配備完整性與消費者需求作為產品導入原則。未來將持續以安全作為產品規劃的重要核心，依循最新車輛安全發展趨勢，配合國內車輛安全政策方向，強化主動安全科技與整體安全配備規劃。
針對此次TNCAP評測中成人保護項目所反映的安全改善事項，MG Taiwan強調，為確保車輛安全並維護消費者權益，將主動針對受影響車輛全面實施召回改正作業，完成必要檢修與改善。
MG Taiwan提醒，相關召回通知將陸續寄發，車主可依通知預約回廠。各車主愛車適用的召回項目、作業時程及相關注意事項，則以原廠召回通知書內容為準。
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TNCAP今（30）日公布MG ZS最新撞擊測試評價為0星，引發大批車主關注。對此，MG Taiwan表示，本次評測採用2026年TNCAP第二版制度，相較舊版評測標準，各評分領域星級給分門檻提高，檢測項目與測試情境也更加完整，其中兒童保護及安全輔助兩大面向的要求更為提升，以更全面方式檢視車輛在各種情境下的安全表現。
此次MG ZS在成人保護、兒童保護、弱勢道路使用者保護及安全輔助4大評分領域，分別獲得2星、5星、3星及0星。由於TNCAP整體星級採4大評分領域最低星等認定，因此MG ZS最終整體評等為0星。
前座椅背車縫線影響側氣囊展開！ZS後座椅墊也有鬆動疑慮
針對本次MG ZS在TNCAP第二版制度評測下，成人保護項目所反映的安全改善事項，MG Taiwan表示，經檢視後主要涉及特定生產期間的前座椅背皮套縫線作業規格管理，以及部分組裝作業等因素。
其中第一項為2025年3月至2026年9月生產的部分MG ZS車型，前座椅背皮套車縫線較密，可能影響側氣囊展開。MG Taiwan表示，相關車輛回廠後，將免費檢查並更換前排正、副座椅背。
第二項則為2023年8月至2026年9月生產的部分MG ZS車型，後座椅墊插銷可能未妥善定位，車輛發生撞擊時，後座椅墊可能有鬆動疑慮。車主回廠後，原廠將免費檢查後座椅墊插銷定位狀態，必要時重新安裝，以確保插銷妥善定位。
第三項召回問題同樣針對2023年8月至2026年9月生產的部分MG ZS車型，MG Taiwan指出，車輛受到強烈撞擊時，電瓶負極樁頭與端子間可能因附著髒污或扭力等因素，造成端子夾持力不足，進而影響車門自動解鎖功能。
針對此問題，相關車輛回廠後，原廠將免費檢查並清潔電瓶負極樁頭及端子，再依標準扭力鎖緊。
MG Taiwan：持續精進車輛安全 召回通知將陸續寄發
MG Taiwan表示，品牌始終將車輛安全視為發展的重要基礎，並持續以兼顧配備完整性與消費者需求作為產品導入原則。未來將持續以安全作為產品規劃的重要核心，依循最新車輛安全發展趨勢，配合國內車輛安全政策方向，強化主動安全科技與整體安全配備規劃。
針對此次TNCAP評測中成人保護項目所反映的安全改善事項，MG Taiwan強調，為確保車輛安全並維護消費者權益，將主動針對受影響車輛全面實施召回改正作業，完成必要檢修與改善。
MG Taiwan提醒，相關召回通知將陸續寄發，車主可依通知預約回廠。各車主愛車適用的召回項目、作業時程及相關注意事項，則以原廠召回通知書內容為準。