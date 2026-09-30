TNCAP今（30）日公布MG ZS最新撞擊測試成績，在2026年第二版評等制度下，MG ZS最終僅取得0顆星。對此，台灣MG稍早正式發出聲明，強調目前台灣販售的MG ZS已採用全球車系最高規格配置，符合國內現行強制性安全法規要求。針對此次TNCAP測試所反映的安全改善事項，MG Taiwan宣布將針對受影響車輛主動實施免費召回，預計改善「3大安全問題」，分別是側氣囊未正確展開、受撞擊後座椅墊鬆動以及電瓶負極端子夾持力檢測。

我是廣告 請繼續往下閱讀
TNCAP第二版制度更嚴！MG ZS最終評價僅獲0星

TNCAP今（30）日公布MG ZS最新撞擊測試評價為0星，引發大批車主關注。對此，MG Taiwan表示，本次評測採用2026年TNCAP第二版制度，相較舊版評測標準，各評分領域星級給分門檻提高，檢測項目與測試情境也更加完整，其中兒童保護及安全輔助兩大面向的要求更為提升，以更全面方式檢視車輛在各種情境下的安全表現。

此次MG ZS在成人保護、兒童保護、弱勢道路使用者保護及安全輔助4大評分領域，分別獲得2星、5星、3星及0星。由於TNCAP整體星級採4大評分領域最低星等認定，因此MG ZS最終整體評等為0星。

▲MG ZS在成人保護、兒童保護、弱勢道路使用者保護及安全輔助4大評分領域，分別獲得2星、5星、3星及0星。由於TNCAP整體星級採4大評分領域最低星等認定，因此MG ZS最終整體評等為0星。（圖／TNCAP官網）
▲MG ZS在成人保護、兒童保護、弱勢道路使用者保護及安全輔助4大評分領域，分別獲得2星、5星、3星及0星。由於TNCAP整體星級採4大評分領域最低星等認定，因此MG ZS最終整體評等為0星。（圖／TNCAP官網）
MG Taiwan表示，目前台灣販售的MG ZS，已選用導入當時該車系全球產品中的最高規格配置。面對TNCAP第二版新的評測標準，此次成績並不理想，未來將把評測結果作為產品規劃與安全科技導入的重要參考。

前座椅背車縫線影響側氣囊展開！ZS後座椅墊也有鬆動疑慮

針對本次MG ZS在TNCAP第二版制度評測下，成人保護項目所反映的安全改善事項，MG Taiwan表示，經檢視後主要涉及特定生產期間的前座椅背皮套縫線作業規格管理，以及部分組裝作業等因素。

其中第一項為2025年3月至2026年9月生產的部分MG ZS車型，前座椅背皮套車縫線較密，可能影響側氣囊展開。MG Taiwan表示，相關車輛回廠後，將免費檢查並更換前排正、副座椅背。

第二項則為2023年8月至2026年9月生產的部分MG ZS車型，後座椅墊插銷可能未妥善定位，車輛發生撞擊時，後座椅墊可能有鬆動疑慮。車主回廠後，原廠將免費檢查後座椅墊插銷定位狀態，必要時重新安裝，以確保插銷妥善定位。

▲TNCAP將請中華汽車公司善盡企業責任研提改善措施，並依交通部汽車安全性調查召回改正及監督管理辦法辦理召回改正作業。（圖／TNCAP官網）
▲TNCAP將請中華汽車公司善盡企業責任研提改善措施，並依交通部汽車安全性調查召回改正及監督管理辦法辦理召回改正作業。（圖／TNCAP官網）
電瓶負極端子也列入召回　強烈撞擊恐影響車門自動解鎖

第三項召回問題同樣針對2023年8月至2026年9月生產的部分MG ZS車型，MG Taiwan指出，車輛受到強烈撞擊時，電瓶負極樁頭與端子間可能因附著髒污或扭力等因素，造成端子夾持力不足，進而影響車門自動解鎖功能。

針對此問題，相關車輛回廠後，原廠將免費檢查並清潔電瓶負極樁頭及端子，再依標準扭力鎖緊。

MG Taiwan：持續精進車輛安全　召回通知將陸續寄發

MG Taiwan表示，品牌始終將車輛安全視為發展的重要基礎，並持續以兼顧配備完整性與消費者需求作為產品導入原則。未來將持續以安全作為產品規劃的重要核心，依循最新車輛安全發展趨勢，配合國內車輛安全政策方向，強化主動安全科技與整體安全配備規劃。

針對此次TNCAP評測中成人保護項目所反映的安全改善事項，MG Taiwan強調，為確保車輛安全並維護消費者權益，將主動針對受影響車輛全面實施召回改正作業，完成必要檢修與改善。

MG Taiwan提醒，相關召回通知將陸續寄發，車主可依通知預約回廠。各車主愛車適用的召回項目、作業時程及相關注意事項，則以原廠召回通知書內容為準。


相關新聞
潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...