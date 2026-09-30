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▲饗賓集團旗下精品日式百匯「旭集 和食集錦」進駐台中大遠百。（示意圖／記者金武鳳攝)

▲漢神洲際購物廣場以龐大商業量能帶動區域繁榮，成為北屯最具指標性的旗艦百貨地標。（圖／讀者提供）

▲新光三越今年1至8月業績較去年同期成長28%，主要受台中中港店恢復營運帶動，目前台中店業績已回到2024年同期約95%水準。（圖／翻攝自新光三越台中中港店FB）

台中百貨市場競爭持續升溫！除了漢神洲際開幕外，D-ONE 第一大天地、台中101置地廣場也持續在動工中。遠東百貨營運長林彰豐表示，台中大遠百今年截至目前業績約持平，主要是受到去年同期高基期影響，不過館內餐飲表現亮眼，旭集自7月開幕以來持續客滿，也為館內人流及消費帶來成長。新光三越「台中中港店」因氣爆事故去年痛失百貨店王，今年也力拼重回寶座。遠東百貨營運長林彰豐指出，鄰近台中遠百的台中新光三越因氣爆事故歇業至去年9月27日才重新開幕，因此台中大遠百去年基期較高，今年截至目前維持業績持平，成長比較辛苦。不過，台中大遠百近期引進LV鐘錶，黃金商品銷售也有亮眼表現，珠寶及精品整體表現則較為平穩。值得注意的是，台中大遠百今年7月引進旭集，開幕後持續維持客滿狀態。林彰豐表示，餐飲具有強大的吸客效果，消費者用餐後都會留在館內逛街，進一步帶動館內人流與消費。至於漢神洲際開幕後是否對台中百貨版圖造成影響，林彰豐認為，新百貨開幕初期確實會有蜜月效應，不過漢神洲際距離市中心較遠，長期來看消費人流仍會回歸七期商圈，交通便利性也是消費者選擇百貨的重要因素。目前台中百貨市場持續擴大，林彰豐指出，台中新光三越與台中大遠百目前合計市占率超過5成，年營收規模接近500億元；在LaLaport台中及漢神洲際加入市場前，兩家百貨合計在台中市占率約達6至7成。新光三越副董事長吳昕陽說，新光三越今年1至8月業績較去年同期成長28%，主要受台中中港店恢復營運帶動，目前台中店業績已回到2024年同期約95%水準。今年1至6月新光三越全台有約530個品牌進行替換，其中以台中中港店最多。多年奪得全台百貨店王的「台中中港店」，去年因氣爆事故影響營運，去年店王由台北101購物中心拿下，台北101董事長賈永婕日前喊出2026年台北101商場要蟬聯店王。對此，吳昕陽表示，新光三越當然以第一名為目標，台中中港店會朝重返店王方向努力，被問及是否今年就有機會重返店王，他回應，今年一定會努力。記者觀察發現，台中百貨市場的競爭越來越激烈，已不只是比拼精品、美妝與週年慶折扣，。從旭集開幕後持續客滿可以看出，消費者走進百貨的理由越來越多元，百貨業者若能把吃飯、逛街及娛樂串成完整體驗，就有機會將單純的用餐人流轉化成館內消費。對台中市場而言，未來各家百貨比的不只是誰有更多品牌，也包括誰能創造讓消費者「特地來一趟」的理由。隨著漢神洲際已開幕，D-ONE第一大天地、台中101置地廣場也陸續推進，台中百貨版圖勢必持續變動，既有業者如何守住客群、新進業者又能否成功分食市場，將成為後續重點。