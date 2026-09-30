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▲《蘭香如故》第37集出現穿幫鏡頭，一位和尚臨演把自己的iPhone藏在經書底下。（圖／翻攝自微博）

由劉學義、譚松韻主演的陸劇《蘭香如故》日前從每日雙更改為每日單更，並預計於10月9日播出大結局，不過改為單更後讓劇迷更有時間抓出該劇的錯誤，就有人發現第37集寺廟的戲，一名和尚竟然把現代才有的智慧型iPhone手機藏在經書底下，穿幫鏡頭令人發噱。據劇迷指出，《蘭香如故》第37集約36分13秒處，譚松韻飾演的「許蘭香」前往寺廟，要為李夢飾演的「趙星棠」立長生牌位，沒想到，鏡頭帶到大殿內一群僧人排排坐、正在專注誦經，其中一位演出和尚的臨時演員，把自己的智慧型手機藏在經書下面，機身明顯露出來一大截，十分突兀。該穿幫片段被網友截下放上社群平台，大虧「我說蘭香如故這和尚怎麼偷偷玩手機啊」、「這穿幫鏡頭太有喜感」、「大師有點超前了哈哈哈」、「誦經大殿有人摸魚玩手機」、「看了下跟我手機側面一模一樣」、「就說單更會出事兒吧」、「非得罰我再去刷劇！」《蘭香如故》官方於24日發布最新的追劇日曆，宣布自9月27日起，排播方式由原本的「每日雙更」降速為「每日單更」，即每天更新1集，此外，今晚9月30日全平台將暫停更新一天，並於 10月1日起恢復單更。雖然降速讓許多劇迷感到崩潰，但官方同時也闢謠該劇將拆分兩季隔季播出，確認全劇47集將不分上下季，直接不間斷地一路順播到大結局。