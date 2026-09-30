我是廣告 請繼續往下閱讀

▲壇蜜天生色氣，在學生時期的綽號就是「情婦」。（圖／翻攝自YouTube）

45歲日本女星壇蜜有「情色女王」稱號，憑著冷豔外型和傲人身材紅極一時，2013年參與電視劇《半澤直樹》飾演女配角藤澤未樹爆紅，演藝事業也進入巔峰時期。不過3年前她身心不適停工，近日她登上節目重溫出道過往，難得大方透露當年首次拍攝全裸寫真集時就拿到33萬元日幣的酬勞（約台幣6.6萬元），但她說話時有氣無力，暴瘦狀態惹人擔心。壇蜜在《K's轉機》中回憶，自己當年入行時並非年輕美眉，而是以29歲「大齡新人」之姿闖蕩演藝圈。當時為了快速打響知名度，她毅然決然接下全裸寫真集與性感影集的拍攝邀約。壇蜜認為只要脫光就能拿到錢，就像是拍賣自己一樣，而第一次拍全裸寫真，就拿到33萬元日幣的酬勞（約台幣6.6萬元）。對於這樣的金額，壇蜜非常滿意，還說自己有33萬元的價值很開心，「我覺得太好了，可以付得起房租了。」壇蜜2019年與漫畫家清野通結婚後，生活漸趨低調，夫妻倆都很重視個人生活，展開「分居婚」曾引起關注，然而她在2023年因身心不適淡出，年底才回歸，壇蜜才說因為當時祖母和愛貓在同一時間過世，讓她過度悲傷，吃不下也睡不好，把身體搞壞，反覆進出醫院，鏡頭前雙頰嚴重凹陷、雙臂細如柴枝、上圍明顯縮水的「皮包骨」狀態，與當年豐滿性感的形象形成強烈對比。現在的她重拾健康，會記錄睡眠和日常生活給醫生看，也每天更新部落格，她曾在文中提到，頭痛發作時會很痛苦，說話口齒不清，常被身邊的人關心「怎麼了」還有聽不清楚別人說話的狀況，或許是因為這樣，她在節目中才會有反應較為遲鈍的狀況出現，但壇蜜在工作上非常積極，只要有邀約、身體負荷得來就會演出。