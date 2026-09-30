我是廣告 請繼續往下閱讀

▲派翠克（中）曾經是紅牛世界紙飛機大賽台灣區冠軍，還代表台灣飛去奧地利比全球總決賽。（圖／Red Bull官方網站）

藝人派翠克（本名柳柏丞）近日被網友起底，曾在2012年拿下紅牛世界紙飛機大賽（Red Bull Paper Wings）台灣區決賽「花式飛行」冠軍，甚至代表台灣前往奧地利參加全球總決賽。對此，派翠克透過經紀人回應《NOWNEWS今日新聞》記者，笑說一開始只是放學去玩，沒想到一路比到奧地利，成為人生相當神奇的經驗。派翠克表示，這個比賽3年舉辦一次，自己當時參加的是「花式紙飛機」項目，重點不只是飛機飛多遠或多久，而是表演者與紙飛機之間的互動。他回憶一開始真的只是放學後去玩，於是把自己會的Breaking元素加進表演裡，沒想到竟拿下海選冠軍。後來得知只要再贏一次、打敗全台灣大學生，就能代表台灣去奧地利，他才開始認真研究。派翠克坦言，自己個性就是「要比就要贏，不然乾脆不要去」，因此當時花了整整1個月鑽研花式紙飛機。他研究可以丟出去後再飛回手上的紙飛機，並把這些動作融入表演。不只他自己認真，連學校老師都一起加入，幫忙看表演、給意見，「大家都超認真。」最後他也順利拿下台灣區第一名，取得前往奧地利參加世界賽的資格。派翠克回憶，抵達奧地利比賽現場時，第一眼就傻眼，因為比賽地點竟然是在Red Bull老闆的停機坪，規格相當驚人。到了現場後，他也見識到各國選手的實力，「外國人都超級強」。他印象最深的是日本選手，因為對方研究紙飛機已經很多年，實力非常驚人，幾乎包辦前幾名。派翠克透露，當年一個項目大約有80多位選手參賽，自己最後名次好像是第32名，雖然記憶有些模糊，但對他來說已經是非常特別的經歷。除了比賽本身，派翠克也對當時的招待印象深刻。他笑說去奧地利比賽期間待遇非常好，每天都吃很多海鮮和牛排，晚上還有酒可以喝，整趟旅程讓他大開眼界。事實上，派翠克過去也曾在節目上分享這段經歷，透露自己當時製作祥龍造型紙飛機，飛機射出去後，最後迴轉停在他下腰的肚子上，瞬間讓全場歡聲雷動。如今這段「紙飛機冠軍」歷史被網友重新挖出，也讓不少人驚呼，原來派翠克不只會主持，還曾靠紙飛機飛出台灣、飛向世界舞台。