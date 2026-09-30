日本「吉伊卡哇麵包店」（ちいかわベーカリー）宣布，去年大受歡迎的黑貓造型麵包將於10月2日回歸，吉伊卡哇、小八貓及兔兔集體長出黑色貓耳朵，還分別推出栗子、焙茶及南瓜3種秋季限定口味，每款售價660日圓（約新台幣140元）。超萌造型也讓人期待台灣有機會吃到，目前官方僅公布日本東京、大阪販售，台灣尚未有開賣消息，只能先敲碗未來有機會登台。
吉伊卡哇、小八貓變身黑貓！3款限定麵包10月開賣
根據日本吉伊卡哇麵包店公布的消息，今年萬聖節將再次推出黑貓系列麵包，3位角色全部換上黑色貓咪造型，連招牌表情都完整保留。除了外型可愛，內餡也特別搭配秋季食材，吉伊卡哇是栗子餡、小八貓是焙茶奶油餡，兔兔則是應景的南瓜餡，每款售價均為660日圓（約新台幣140元）。
這次還有一項特別福利，只要一次購買3個萬聖節限定麵包，就能使用專屬設計包裝盒，角色可以自由挑選，不一定要3款各買1個。除了黑貓麵包，店內還推出南瓜濃湯，售價790日圓（約新台幣166元），以及9月11日搶先上市的蜜桃杏桃風味限定紅茶罐，售價1870日圓（約新台幣393元）。
台灣吃得到嗎？目前只有日本 粉絲先敲碗登台
想吃黑貓吉伊卡哇，目前可能還得先飛一趟日本。本次萬聖節限定麵包將於10月2日起，在東京表參道的吉伊卡哇麵包店，以及大阪 KITTE 大阪3樓的「吉伊卡哇麵包店 OSAKA」同步開賣，採期間限定、數量有限販售，售完為止。
台灣近年也陸續出現不少吉伊卡哇聯名餐飲、快閃活動，每次新品都吸引粉絲搶購，不過這次黑貓造型麵包目前仍是日本限定，官方尚未公布台灣販售計畫。尤其萬聖節黑貓造型相當應景，台灣粉絲也只能先敲碗，希望未來有機會引進，或推出台灣限定版本。
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根據日本吉伊卡哇麵包店公布的消息，今年萬聖節將再次推出黑貓系列麵包，3位角色全部換上黑色貓咪造型，連招牌表情都完整保留。除了外型可愛，內餡也特別搭配秋季食材，吉伊卡哇是栗子餡、小八貓是焙茶奶油餡，兔兔則是應景的南瓜餡，每款售價均為660日圓（約新台幣140元）。
這次還有一項特別福利，只要一次購買3個萬聖節限定麵包，就能使用專屬設計包裝盒，角色可以自由挑選，不一定要3款各買1個。除了黑貓麵包，店內還推出南瓜濃湯，售價790日圓（約新台幣166元），以及9月11日搶先上市的蜜桃杏桃風味限定紅茶罐，售價1870日圓（約新台幣393元）。
想吃黑貓吉伊卡哇，目前可能還得先飛一趟日本。本次萬聖節限定麵包將於10月2日起，在東京表參道的吉伊卡哇麵包店，以及大阪 KITTE 大阪3樓的「吉伊卡哇麵包店 OSAKA」同步開賣，採期間限定、數量有限販售，售完為止。
台灣近年也陸續出現不少吉伊卡哇聯名餐飲、快閃活動，每次新品都吸引粉絲搶購，不過這次黑貓造型麵包目前仍是日本限定，官方尚未公布台灣販售計畫。尤其萬聖節黑貓造型相當應景，台灣粉絲也只能先敲碗，希望未來有機會引進，或推出台灣限定版本。