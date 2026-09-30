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美國總統川普（Donald Trump）29日宣布正式啟動由AI驅動的美國政府網站「America.gov」，希望簡化民眾取得分散在不同聯邦機構網站上的資訊及政府服務。對此，《美聯社》記者進行問答實測，結果發現該網站的AI對於許多問題的答案都與川普不同，像是認為全球暖化主要是人類溫室氣體排放造成的、2020年美國總統大選並沒有發生大規模舞弊等等。根據《美聯社》報導，他們詢問AI川普經常聲稱自己勝選被「偷走」的2020年美國總統大選，結果AI的答案是「官方聯邦消息來源並未顯示大規模舞弊改變了2020年總統選舉結果。確實發生了一些零星的選舉犯罪，並且已經受到了起訴」。問到五角大廈時，AI回答這是美國國防部的總部，而不是川普改名的「戰爭部」。問到川普屢屢聲稱是「騙局」的氣候變遷時，AI回答「近期全球暖化主要是人類溫室氣體排放造成的，大多來自化石燃料的燃燒。地球氣候也因自然原因在漫長的歷史時期中發生變化」。對於川普聲稱自己是首位「放棄薪水的美國總統」，AI也指出事實上除了川普之外，包括華盛頓（George Washington）、胡佛（Herbert Hoover）和甘迺迪（John F. Kennedy）都是曾經放棄薪水的歷任美國總統。另外，《美聯社》報導也指出隨著川普大力宣傳「America.gov」，該網站的AI開始變得「政治敏感」，會迴避回答一些問題，像是現在再詢問2020年美國總統大選，AI會回覆說它「無法回答政治問題」，詢問川普是否被判重罪定案，AI也會回應「無法回答政治問題」。